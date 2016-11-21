Калуга, 21 ноября, 2016, 18:08 — ИА Регнум. В Калуге осложнилась ситуация вокруг центрального городского рынка на улице Кирова. По информации местных СМИ, председатель комитета по развитию сферы услуги рекламного рынка управления экономики и имущественных отношений городской управы Калуги Дмитрий Иванов стал участником ночной стычки с торговцами с центрального рынка. После ночного инцидента чиновник написал заявление в полицию, в котором пожаловался, что в отношении него предпринимателями было совершено противоправное действие и были применены меры физического воздействия.

Фото Дмитрия Мартышенко. . Предприниматели не хотят покидать свои рабочие места на рынке в Калуге.

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По словам представителя горуправы, в ночь на 21 ноября он прибыл на рынок в составе административной комиссии из пяти человек, сотрудников ЧОПа и специалистов «Калугаблагоустройство». Среди них были сварщики, инженер и юрист. Представителей городского боксерского клуба «Полет», как утверждали предприниматели, он с собой не приводил.

«Сварщики пытались заварить входные ворота, когда предприниматели начали их оттеснять и препятствовали совершению действий представителей горуправы», — сказал Дмитрий Иванов.

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Между тем, лидер инициативной группы торговцев предприниматель Сергей Трач заявил журналистам, что городские власти объявили владельцам торговых точек о закрытии рынка на улице Кирова в Калуге с 1 ноября, однако торговцы считают выселение незаконным и отказались покинуть места своей работы. В частности, он отметил, что вечером 20 ноября к предпринимателям, которые охраняли свой товар и рабочие места, приехал представитель горуправы с боксёрами из клуба «Полет». По словам торговцев, эти люди, пытаясь оттеснить их от ворот, применили слезоточивый газ. Пострадали, по меньшей мере, пять человек, среди них есть женщины.

Одновременно представитель боксёрского клуба «Полёт» заявил журналистам, что их спортсмены в массовой драке на центральном рынке в Калуге участие не принимали. Он также уточнил, что в клубе тренируются в основном подростки, а не взрослые мужчины.

Также в конфликт на рынке пришлось вмешаться полиции. Однако в пресс-службе УМВД России по Калужской области подчеркнули, что полицейским ничего не известно о пострадавших людях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 ноября около 22:00 на центральный городской рынок в Калуге прибыло около 100 человек в гражданской одежде, которые попытались оттеснить торговцев от ворот рынка. Командовал ими человек, который представился сотрудником Горуправы. Против торговцев прибывшими был применён слезоточивый газ. С пострадавшими работают бригады скорой помощи. Предводитель нападавших задержан полицией.

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Напомним, что идея ликвидации Центрального городского рынка Калуги три года назад была публично озвучена губернатором области Анатолием Артамоновым. Он предложил городским властям вместо рынка оборудовать дендропарк с ориентировочной стоимостью строительства 800 млн рублей. Уже тогда торгующие на рынке предприниматели обратились в Общественную палату Калужской области с целью добиться широкого обсуждения столь неожиданного предложения.

От идеи выселить торговцев в городе не отказались. Тем, кто торговал на старом рынке, предложили свернуться и продолжить свою деятельность в двух торговых центрах, принадлежащих уже не городу, а частным компаниям. На одном из них арендные расценки втрое превышали действовавшие на муниципальном рынке, другой же находился вне зоны жилой застройки и маршрутов общественного транспорта.

Добавим, что после ликвидации в центре Калуги так называемого Белорусского вещевого рынка на освободившейся территории вместо анонсированного властями зелёного скверика для отдыха калужан появилась очередная платная автомобильная парковка.