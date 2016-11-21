Тбилиси, 21 ноября, 2016, 18:01 — ИА Регнум. По оценке грузинского эксперта Гии Хухашвили, процессы, которые происходят сегодня на мировой арене, можно назвать началом консервативной контрреволюции. Об этом эксперт заявил в интервью грузинскому изданию «Квирис палитра» («Палитра недели»).

Борис Кустодиев. Вступление (фрагмент). 1905

По его мнению, и недочеты в концепции либеральной глобализации и вызваные ими перемены в мире могут быть обусловлены двумя основными причинами. «В первом случае она (либеральная система) основана на утопичной с самого начала идее и исчерпала свои возможности. Во втором случае происходит отставание во времени. В этом случае идея процесса либеральной глобализации утопичной не была, и думаю, мы имеем дело скорее с отставанием во времени. Как видно, мир оказался не готовым принять все то, что предлагала основанная на либеральной демократии система», — пояснил эксперт.

Процесс, который Гия Хухашвили условно назвал консервативной контрреволюцией, начался, по его заявлению, с Brexit, за которым последовали остальные события.

Что касается нового президента США Дональда Трампа, от него грузинский эксперт проблем для происходящих в мире процессов не ожидает и подчеркивает, что в настоящее время происходит формирование нового глобального порядка.

«По моему мнению, развитие глобального процесса выявило определенные проблемы, и истории понадобилась такая фигура, как Трамп», — отметил Гия Хухашвили.

Что касается Грузии в этой новой конфигурации, она, по мнению эксперта, должна продолжить ранее заявленный внешнеполитический вектор.

«Для нас главное не географическая интеграция с Европой, а исторически сформированные ценности, которые делают нас частью Европы. Поэтому тот внешний вектор, который нами заявлен, должен быть продолжен. Как бы ни развивались события, мы все же должны построить государство европейского типа и найти свое место в мире в зависимости от того, как уладится ситуация в Европе и в мире в целом», — заявил Хухашвили.

Будущему правительству Грузии в этой ситуации он советует проявлять умеренность и осторожность, так как «в лице Трампа в США появился последователь реальной политики, для которого приоритетны национальные интересы, и с целью осуществления этих интересов он может использовать любую тему для политических торгов», в том числе тему Грузии.