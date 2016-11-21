Симферополь, 21 ноября, 2016, 17:55 — ИА Регнум. Крым получит 50 млрд рублей из госбюджета на модернизацию энергетической системы до 2020 года. Об этом на пресс-конференции в Симферополе, посвященной годовщине блэкаута, сообщил депутат Государственной думы Михаил Шеремет, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Theodore Scott Линии электропередачи

Напомним, 21 ноября 2015 года украинские националисты и радикалы подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области Украины, тем самым лишив Крым энергопоставок из энергосистемы Украины. В 2016 году завершилось строительство энергомоста из Кубани в Крым по дну Керченского пролива. Сегодня полуостров использует электроэнергию, получаемую через энергопереход, а также собственную генерацию. От украинского электричества Крым полностью отказался.

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«Особое внимание на развитие энергетики в Крыму обратил президент России, до 2020 года республике будет выделено на энергетику 50 млрд рублей, то есть на модернизацию всей энергетической инфраструктуры», — сообщил Михаил Шеремет.

При этом депутат заверяет, что сегодня энергосистеме Крыма ничего не грозит, несмотря на попытки Украины дестабилизировать ситуацию в регионе с помощью организации диверсий. «Все попытки были провалены, и так будет впредь, поскольку спецслужбами проводилась серьезная оперативная работа по выявлению диверсантов, — подчеркнул Михаил Шеремет. — Уверяю, у нас никаких опасений в части безопасности на наших энергообъектах, социальных объектах, а также безопасности граждан и гостей полуострова нет».

Напомним, в Минтопэнерго Крыма заявляют, что к 2020 году полуострову будет необходимо 3,1 ГВт мощности, это больше, чем смогут дать энергомост, 2 новых ТЭС и модернизированная КрымТЭЦ, а также уже существующие на полуострове энергогенерирующие системы. Суммарно Крым может получать к 2020 году около 2,7 ГВт.

Как сообщало ИА REGNUM, износ высоковольтных магистральных и низковольных распределительных сетей в Крыму составляет от 40 до 70%. На приведение электросетей в порядок ГУП «Крымэнерго» необходимо пять лет и предположительно 45 млрд рублей — столько денег предприятие уже запросило в 2016 году у Минтопэнерго Крыма.

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