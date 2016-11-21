Ростов-на-Дону, 21 ноября, 2016, 17:49 — ИА Регнум.



Unsplash Волны на реке

Ураганный ветер в Ростовской области достигнет такой силы, что уровень воды в реке Дон вновь может понизиться до критически опасных отметок. Экстренное предупреждение распространило управление по делам ГО и ЧС областного центра, сообщили ИА REGNUM 21 ноября в городской администрации.

В связи с этим, возможна приостановка навигации, понижение давления подачи воды.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце октября из-за сильного восточного ветра уровень воды настолько понизился, что движение судов по реке Дон было парализовано на несколько дней. Около полусотни судов, в том числе нефтеналивные суда, сухогрузы, танкеры, вынуждены были бросить якорь.

«Скоро 46 лет, как я живу в Ростове-на-Дону. Не было и дня, чтобы я не видел любимую реку. Я любил гулять по отмелям, но такого низкого уровня Дона не припомню», — поделился на своей странице в Facebook депутат городской думы Анатолий Котляров.

Помимо того, что сильный ветер стал причиной остановки судоходства, природное явление доставило неприятности ростовчанам. Так, в микрорайоне Левенцовский порывами ветра снесло автобусную остановку, повалило деревья.