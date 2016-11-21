Липецк, 21 ноября, 2016, 17:48 — ИА Регнум. На всероссийской туристской премии «Маршрут года» Липецкая, Воронежская, Тамбовская и Белгородская области подписали соглашение о всестороннем развитии туризма. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Липецкой области.

Pedro Ribeiro Simões Туристы

Регионы вместе будут поддерживать событийный и гастрономический туризм, продвигать туристические маршруты и экскурсионные программы, а также проведут систематизацию и отбор сувенирной продукции.

Реализация соглашения начнется с презентации единого календаря событийных мероприятий на туристическом форуме Центрального Черноземья. В календарь войдут 40 событийных мероприятий. По словам председателя правления агентства ФРОС Region PR Геннадия Шаталова, каждое мероприятие будет ассоциироваться с конкретной территорией и привлекать туристов из соседних регионов.

Проект активно поддержали отельеры и туроператоры. Вместе с календарем выйдет сборник туристических маршрутов четырех регионов — как областных, так и межрегиональных. В сборнике будут содержаться сведения о продолжительности, путевых точках, ценах и сувенирах на этих маршрутах.

Глава региона Олег Королев считает, что туризм — это не только отдельная экономическая отрасль, но и возможность развития величайшего культурно-исторического пласта, наполненного знаниями и мудростью веков. «В этом вопросе необходимо не только быть активным и инициативным. В развитие туристической отрасли нужно вкладывать душу», — заявил Королев.