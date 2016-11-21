Ленинградская область, 21 ноября, 2016, 17:52 — ИА Регнум. Генеральный прокурор России Юрий Чайка предложил назначить на должность прокурора Ленинградской области заместителя прокурора Москвы Бориса Маркова. Это следует из повестки предстоящего заседания Законодательного собрания Ленинградской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Mosproc.ru Борис Марков

В конце октября указом президента РФ от должности прокурора Ленобласти был освобожден Станислав Иванов. Затем Следственный комитет сообщил о возбуждении в отношении него уголовного дела по подозрению во взяточничестве.

«О согласовании назначения Б.П. Маркова на должность прокурора Ленинградской области. Инициатор — Ю.Я. Чайка, Генеральный прокурор Российской Федерации», — так сформулирован единственный вопрос повестки внеочередного заседания Заксобрания Ленобласти, которое состоится 25 ноября.

В настоящее время Борис Марков занимает должность заместителя прокурора города Москвы.

Согласно информации с сайта московской прокуратуры, Марков родился в 1963 году в городе Ессентуки Ставропольского края. В 1986 году окончил Кубанский государственный университет. С 1986 по 1993 годы работал в органах прокуратуры и суда Краснодарского края. С 1994 по 2002 год трудился в Ейской межрайонной прокуратуре Краснодарского края, начиная с должности старшего следователя до прокурора. В 2002-м — первый заместитель прокурора Республики Калмыкия. С 2002 по 2004 годы — заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры РФ по расследованию преступлений в сфере федеральной безопасности и межнациональных отношений на Северном Кавказе — начальник отдела по надзору за расследованием преступлений.

В 2004-м — прокурор Петродворцового района Петербурга. С 2004 по 2005 год — первый заместитель руководителя Департамента судебных приставов Министерства юстиции РФ. С 2005 по 2006 год — руководитель Главного управления Министерства юстиции РФ по Центральному федеральному округу. В 2006 году — руководитель Управления Министерства юстиции РФ по ЦФО. С 2006 по 2009 год — прокурор Южного административного округа Москвы .

С 2009 года Борис Марков занимает должность заместителя прокурора Москвы. Курирует вопросы отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, межнациональных отношениях и противодействии экстремизму, отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний, отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних, осуществляет руководство аттестационной комиссией.

Почетный работник прокуратуры Российской Федерации. Награжден нагрудным знаком «За безупречную службу», медалью Руденко.

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Напомним, 11 октября стало известно, что бывший прокурор Ленобласти Станислав Иванов госпитализирован в тяжелом состоянии во взрослое отделение «НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой».

Позднее, как сообщало ИА REGNUM, прокурор, находясь в больнице, написал рапорт об отставке на имя президента РФ Владимира Путина. 31 октября президент уволил Станислава Иванова с должности прокурора региона. Спустя несколько часов стало известно, что в отношении Иванова возбуждено уголовное дело по подозрению в получении взяток. Из органов прокуратуры, чиновник был уволен с формулировкой «за нарушение прокурорской присяги».

По данным следствия, в 2014—2016 годах, занимая должность прокурора Ленинградской области, Иванов ежемесячно получал взятки в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей от одного из предпринимателей. По части 6 статьи 290 УК РФ Станиславу Иванову грозит лишение свободы на срок до 15 лет и денежный штраф в размере до 100-кратной суммы взятки.