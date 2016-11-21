Магас, 21 ноября, 2016, 17:34 — ИА Регнум. События осетино-ингушского конфликта 1992 года до сих пор болью отзываются в сердцах жителей Северной Осетии и Ингушетии. Многие годы после этого события власти обеих республик предпринимают большие усилия, чтобы наладить взаимоотношения между народами.

Северная Осетия

На этом фоне большой резонанс вызвало интервью главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова для программы «Легенды армии» на телеканале «Звезда». Возмущение жителей обеих республик вызвало не само интервью, а то, как тенденциозно преподнесла его телекомпания.

Напомним, в передаче от 15 ноября осетино-ингушский конфликт был представлен как агрессия с осетинской стороны, во время которой «вооруженные банды» нагрянули в ингушские поселки.

Глава Осетии Вячеслав Битаров на внеочередном заседании Совета парламента выступил с заявлением, в котором осудил работу авторов и редакторов телеканала.

«Данная передача меня как главу республики, как обычного гражданина, очень возмутила. Я считаю, что это лживая информация с извращением тех событий. Я считаю, что это очень опасно, учитывая те взаимоотношения, которые мы сегодня пытаемся выстраивать с нашими соседями, с главой Республики Ингушетия, для того чтобы наши народы могли мирно проживать в добрососедских отношениях», — высказался глава региона.

По словам Битарова, «выданный в эфир материал служит единственной цели — разжиганию межнациональной розни», что «очень опасно для добрососедских отношений не только двух республик, но и всего Российского государства». Проблема усугубляется еще и тем, что подобную риторику позволил себе федеральный телеканал.

При этом Вячеслав Битаров отметил, что о ситуации доложено первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Кириенко. Было обещано принять меры к тем, кто эту передачу организовал, а также по недопущению такой ситуации впредь.

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Евкуров назвал виновных в осетино-ингушском конфликте

Высказался по поводу того, что его слова были даны в ином контексте и вызвали бурную реакцию в обществе, глава Ингушетии. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы, Юнус-Бек Евкуров выступил с официальным заявлением, в котором сказал: «Мне жаль, что кадры с моим участием стали частью выпуска программы «Легенды армии» от 15 ноября, которая вызвала справедливое недоумение у жителей регионов. Конфликт двадцатилетней давности давно исчерпан. Осетинский и ингушский народы живут в мире, и не следует пытаться вбить между нами клин. То, что руководство телеканала освободило главного редактора от должности, показывает, что ими сделаны правильные выводы».

В сообщении на официальном сайте «Звезды» отмечается, что грубая ошибка была допущена из-за неудовлетворительной работы редакторской группы, которая «скомпилировала материалы в тенденциозном ключе». Телеканал принес извинения всем зрителям за недостоверную интерпретацию имевших место трагических событий и сообщил о том, что ответственный редактор программы уволен. Извинения народам Ингушетии и Северной Остетии принес и ведущий программы Александр Маршал, который отметил, что работники канала относятся «с огромным уважением и к осетинскому, и к ингушскому народу и не хотели бередить раны, а также желают обоим народам мира и добра».

Напомним, в октябре-ноябре 1992 года на территории Пригородного района разразился осетино-ингушский конфликт, который был спланирован экстремистскими силами. В ходе конфликта погибло много мирных жителей, несколько десятков тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Были разрушены жилые дома и сельхозпредприятия. Длительное время Пригородный район Северной Осетии считался зоной конфликта.

В 2008 году Юнус-Бек Евкуров заявил о необходимости возвращения вынужденных переселенцев ингушской национальности в те села Пригородного района, в которых они проживали до конфликта. Одновременно с этим руководство Ингушетии отказалось поднимать вопрос о передаче Пригородного района в состав республики, несмотря на то, что эта территория была когда-то частью Чечено-Ингушской АССР.