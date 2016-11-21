Киев, 21 ноября, 2016, 17:29 — ИА Регнум. «НАТО не может предоставить Киеву прямую военную помощь в противостоянии агрессии России», — заявил в эфире телеканала СВС News глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел. Фрагменты интервью представителя Альянса сегодня, 21 ноября, цитируют украинские СМИ.

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«Украина не является членом НАТО, поэтому на нее не распространяется действие пятой статьи Североатлантического договора. Это означает, что мы не можем делать больше, чем уже делаем: помогать Украине справиться с ситуацией, способствуя ей на многих уровнях в повышении собственных оборонных возможностей, и поддерживать ее в военной, экономической и политической сферах. Однако прийти оборонять ее мы не можем», — сказал Павел.

Рассуждая, в частности, относительно Украины, глава Военного комитета НАТО призвал дождаться реальных действий избранного президента США Дональда Трампа после официального вступления в должность.

«Следует четко разделять, что было сказано во время предвыборной кампании и что случится после нее. Сейчас я думаю, что нам следует проявить терпение и спокойствие и дождаться прихода новой администрации США и четкой артикуляции ее политики. Делать выводы относительно будущих действий Трампа пока рано», — заявил он.

В свою очередь, пресс-служба правительства Украины информирует, что вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины ИваннаКлимпуш-Цинцадзе в рамках своего визита в Канаду приняла участие в международном форуме по вопросам безопасности HISF-2016 в городе Галифакс, выступив на дискуссионной панели «НАТО: важно», где также присутствовал заместитель генерального Секретаря НАТО Роуз Готтемюллер.

Согласно информации пресс-службы, Климпуш-Цинцадзе рассказала «об отношении украинцев к НАТО и как это отражается на конфликте с Россией».

«Украинские люди сделали очень четкий выбор — мы не будем обменивать нашу территориальную целостность на какую-либо нейтральность. Мы фактически стоим между двумя блоками: НАТО и Ташкентским, поэтому не можем быть нейтральными», — сказала она.

«Длительное время мы имели политику балансирования интересов. К чему это привело? Нас до сих пор воспринимают в России как родственную с ними нацию — но это не так. И это не помешало России прийти в Украину без какого-либо приглашения, в момент нашей наибольшей слабости. Тогда наши партнеры постоянно просили нас не защищать себя, никак не действовать. И мы прислушались к этому, поскольку считали, что ситуация может разрешиться без человеческих потерь. Этого не произошло», — заявила вице-премьер-министр.

Она отдельно подчеркнула ошибочность «мягкого сдерживания Кремля» и заявила, что сейчас «страны Запада приходят к пониманию этого».

В пресс-службе отмечают, что в конце собеседники пришли к мнению, что «реакция на международные вызовы требует мобилизации и активной работы и реформирования НАТО в ближайшие месяцы, и отдельно выразили надежду, что работа с новой администрацией США будет продуктивной».