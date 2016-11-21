Чебоксары, 21 ноября, 2016, 17:25 — ИА Регнум. В Чувашии определились, чему посвятят 2017 год. Глава республики Михаил Игнатьев предложил объявить следующий год в Чувашии Годом матери и отца. С соответствующей инициативой к нему обратились республиканские советы женщин и отцов, сообщается на официальном портале органов власти.

Cap.ru, мэрия Чебоксар Монумент Матери-Покровительницы в Чебоксарах

Михаил Игнатьев «решил поддержать данное предложение, так как воспитание уважительного отношения у подрастающего поколения к своим родителям, повышение статуса матерей и отцов, ответственного родительства имеет большое значение», говорится в релизе. Также отмечается, что данное предложение общественных организаций «обсуждено с органами исполнительной власти, местного самоуправления и общественными организациями, проект указа подготовлен».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 2017 год объявлен в России Годом экологии. Напомним, в 2003 году в Чувашии был Год семьи. В России Годом семьи стал 2008-й год. 2016 год в Чувашии объявлен Годом человека труда (в РФ — Год российского кино), 2015 год был Годом классика чувашской поэзии Константина Иванова (в РФ — Год литературы).