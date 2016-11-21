Калуга, 21 ноября, 2016, 17:24 — ИА Регнум. На автомобильном заводе Volkswagen Group Rus в Калуге 21 ноября приступили к производству полного цикла кроссовера Tiguan. Как сообщила корреспонденту ИА REGNUM официальный представитель компании Наталья Костюкович, общий объем инвестиций Volkswagen Group в производство нового Tiguan составит 180 млн евро. Эти вложения уже позволили развить инфраструктуру завода, построить новый кузовной цех, а также обновить покрасочный и монтажный цеха. Расширение производственных мощностей обеспечит 110 дополнительных рабочих мест.

Фото пресс-службы компании Volkswagen Group Rus Запуск нового Volkswagen Tiguan на автомбильгном заводе в Калуге

Производство нового Tiguan включает сварку кузова, покраску и сборку автомобиля. Впервые на калужском заводе Volkswagen Group Rus на локальную модель будет устанавливаться панорамная крыша. Кроме того, в процессе производства нового Tiguan будут применяться лазерные технологии и инновационные системы подачи компонентов на линию, например, работающая под собственным весом система подачи днища кузова на участок автоматизированной сварки.

Tiguan получил специальный набор функций для бездорожья, панорамную крышу, а также светодиоды в передних фарах и задних фонарях. При этом масса новой модели на 50 кг меньше, чем у предшественника, а пространство в салоне и багажном отделении автомобиля увеличилось.

На новые модели Tiguan будут устанавливаться бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 125 до 220 л.с. В зависимости от комплектации, новый Tiguan оснащается передним приводом или полным приводом 4MOTION. Также модель оборудуется функциями обогрева лобового стекла, подогрева рулевого колеса, подогрева передних и задних сидений.

Среди доступных инновационных функций нового автомобиля — цифровая приборная панель Active InfoDisplay и возможность синхронизации со смартфонами с помощью опции App-Connect. Новый Volkswagen Tiguan уже в базовой комплектации оснащается системой контроля дистанции спереди FrontAssist с функцией экстренного торможения City Emergency Braking, системой аварийного торможения Multiсollision Brake, а в качестве опции автомобили могут быть оборудованы адаптивным круиз-контролем. Все версии модели также оснащаются новой системой ЭРА-ГЛОНАСС.

Первые автомобили нового Tiguan будут поставлены российским дилерам в 1 квартале 2017 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, завод Volkswagen Group Rus в Калуге расположен в технопарке «Грабцево». На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод по производству бензиновых двигателей 1.6 MPIсерии EA211.

Сегодня на калужском автозаводе производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и ŠKODA Rapid.