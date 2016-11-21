Иннополис, Татарстан, 21 ноября, 2016, 17:23 — ИА Регнум. Глава IT-города Иннополис, расположенного в Татарии, Егор Иванов подал прошение об отставке по собственному желанию. Как сообщает пресс-служба Иннополиса, его отставку 24 ноября должен принять сход граждан города, который также выберет нового мэра.

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Кандидатом в мэры города может стать любой житель Иннополиса, зарегистрированный в городе, население которого насчитывает 2,5 тыс. человек.

Егор Иванов был избран главой Иннополиса 25 декабря 2014 года.

Напомним, IT-город Иннополис расположен недалеко от Казани. Город создался как особая экономическая зона технико-внедренческого типа. Его общая площадь равна 2,2 тыс. га. Город спланирован для проживания 155 тыс. человек, из которых порядка 60 тыс. должно приходиться на IT-специалистов.