Астана, 21 ноября, 2016, 17:04 — ИА Регнум. Казахстан наращивает бизнес по продаже снимков, полученных со спутников дистанционного зондирования Земли. Как сообщил сегодня, 21 ноября, президент АО «Национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» (бывшая национальная компания «Казкосмос» — ИА REGNUM ) Марат Нургужин, с начала 2016 года на внешних рынках было продано снимков на общую сумму более 120 миллионов тенге (24 млн руб.).

Космос

«Мы экспорт сделали более чем на 120 миллионов тенге. Это первые шаги. Мы работаем не только со странами Евросоюза, но и со всеми странами СНГ. Мы поставляем снимки в Россию, Украину, Белоруссию, на которые реально имеются заказы. Кроме того, работаем с африканскими странами — это Судан, Египет, Южно-Африканская Республика. Проявляют интерес Нигерия, Алжир, Тунис — сейчас мы с ними на этапе переговоров. Мы работаем с азиатскими странами, это в первую очередь Центральная Азия — Иран, Пакистан проявляет серьезный интерес. Работаем с Южной Кореей», — отметил Нургужин.

Он также подчеркнул, что несмотря на повышенный спрос со стороны иностранных государств, национальная компания «Қазақстан Ғарыш Сапары» прежде всего поставляет снимки на внутренний рынок республики, тем самым позволяя экономить бюджетные средства.

«Мы с января предоставляем всем государственным и местным исполнительным органам данные дистанционного зондирования Земли на бесплатной основе. Сейчас мы передали более 12 миллионов квадратных километров отснятой территории только Казахстана — это более чем четырехкратное покрытие территории Казахстана двумя аппаратами. Если оценивать это в деньгах, это свыше 9 миллиардов тенге (1,8 млрд руб.), но мы предоставляем снимки на бесплатной основе. Если бы эти снимки покупались за рубежом, то это стоило бы 23 миллиарда тенге (4,6 млрд руб.)», — подчеркнул глава космической компании.

Отметим, космическая съемка ведется с двух казахстанских спутников дистанционного зондирования Земли — «KazEOSat-1» высокого пространственного разрешения (1 метр) и «KazEOSat-2» среднего пространственного разрешения (6,5м).

Спутник «KazEOSat-1» был запущен 30 апреля 2014 года с французского космодрома Куру. Запуск «KazEOSat-2» состоялся 20 июня 2014 года с российской пусковой базы «Ясный», расположенной в Оренбургской области.

Оба спутника, а также наземный комплекс управления спутниками и наземный целевой комплекс для приема и обработки космических данных составляют систему дистанционного зондирования Земли. Наземный целевой комплекс предназначен для приёма, обработки и распространения космических снимков, а также для формирования полетных заданий космических аппаратов в соответствии с заявками клиентов на проведение космических съемок поверхности Земли. Проект реализуется совместно с европейской компанией Airbus Defense and Space.

Национальная компания «Казкосмос» была создана 17 марта 2005 года. В августе 2007 года «Казкосмос» был переименован в «Қазақстан Ғарыш Сапары». Основными направлениями деятельности компании являются участие в разработке и реализации межотраслевых программ в сфере космической деятельности, внедрение космических технологий, направленных на решение социально-экономических задач Казахстана, а также проведение опытно-конструкторских работ по созданию космических систем и комплексов.

Согласно стратегии развития компании на 2011 — 2020 годы, «Қазақстан Ғарыш Сапары» намерена активно развивать систему дистанционного зондирования Земли, а также участвовать в развитии комплекса «Байконур» и средств производства космических аппаратов.

«После проработки вопроса об экономической целесообразности участия Казахстана в коммерческом использовании ракетоносителей (РН) «Днепр» и «Зенит» будет рассматриваться вопрос о вхождении компании в число акционеров управляющих компаний — операторов запусков РН «Днепр» и РН «Зенит». Это позволит усилить свои позиции в контроле и коммерческом использовании космодрома «Байконур» и создать реальные условия для перехода космодрома «Байконур» Казахстану. Кроме того, для развития космодрома «Байконур» прорабатывается вопрос об участии в модернизации РН «Зенит», создании технического комплекса для подготовки космических аппаратов и их интеграции с космическими головными частями ракет-носителей различного назначения непосредственно перед запуском в космическое пространство на ракетах-носителях «Днепр», «Зенит», «Байтерек» на космодроме Байконур», — говорится в стратегии развития компании.

Согласно официальным данным, к 2020 году будут созданы и введены в эксплуатацию наземная инфраструктура системы высокоточной спутниковой навигации, лаборатория по оценке соответствия аппаратуры спутниковой навигации, опытное производство навигационного оборудования; конструкторское бюро, обеспечивающее проведение всех проектно-конструкторских работ для производства космических аппаратов (КА); сборочно-испытательный комплекс, обеспечивающий замкнутый цикл работ по сборке и испытанию космических аппаратов и т.д.

Отметим также, что согласно аудиторскому отчету, основные средства компании по состоянию на 31 декабря 2015 года составляли 66,8 млрд тенге (13,3 млрд руб.). Доходы компании составили 310 млн тенге (62 млн руб.), что на 76,7 млн тенге (15,3 млн руб) больше, чем в 2014 году.