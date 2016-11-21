Киев, 21 ноября, 2016, 17:03 — ИА Регнум. 42% украинцев не ожидают никаких изменений в отношениях Украины и США после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провела социологическая группа «Рейтинг», представленные сегодня, 21 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ghenady Украинцы

Согласно данным исследования, четверть опрошенных полагают, что отношения изменятся в худшую сторону. Наибольшее ухудшение ожидают в центре и на юге Украины. И лишь только 7% опрошенных украинцев считают, что отношения Киева и Вашингтона улучшатся.

Опрос показал, что среди украинцев, кто следил за выборами, 62% респондентов симпатизировали кандидату демократов Хиллари Клинтон, 15% кандидату республиканцев Трампу. При этом Клинтон больше симпатизировали респонденты с высоким уровнем образования и доходов, чаще в городах, в основном на западе и в центре Украины, при этом на востоке и юге обычно не симпатизировали ни одному из кандидатов. Уровень поддержки Клинтон был относительно высоким среди женщин, Трампа — выше среди мужчин.

Опрос проводили среди 1200 респондентов Украины от 18 лет и старше методом личного формализованного интервью 18−20 ноября этого года. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 3%.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 ноября пресс-служба Порошенко сообщила, что он провел телефонный разговор с избранным президентом США. Согласно информации пресс-службы, украинский президент поздравил Трампа с победой на выборах и заверил в готовности к активному сотрудничеству с новой администрацией в интересах укрепления стратегического партнерства. Порошенко также подчеркнул «важность продолжения решительной поддержки Украины со стороны Вашингтона в противодействии российской агрессии и осуществлении необходимых реформ». Сообщалось, что собеседники договорились о продолжении контактов, в том числе о проведении двусторонней встречи.

18 ноября украинские СМИ со ссылкой на источник сообщили, что на февраль следующего года готовится визит президента Украины в США, в ходе которого планируется его встреча с Дональдом Трампом.