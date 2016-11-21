Ярославль, 21 ноября, 2016, 16:58 — ИА Регнум. Врио губернатора Ярославской области Дмитрий Миронов имеет все шансы избраться на пост руководителя региона в сентябре 2017 года. Решающее значение будет иметь способность Миронова, используя благосклонность Президента Владимира Путина и профессионализм своей команды, привлечь бюджетные и коммерческие средства для реализации на территории области масштабных инвестиционных и инфраструктурных проектов. При этом, фактор «варяга» не оттолкнёт избирателей. Такое мнение высказал ярославский политолог Александр Миклин в интервью ИА REGNUM.

Wikipedia.org «Варяги». В.М.Васнецов

«У заявленной Дмитрием Мироновым программы социально-экономического развития региона есть существенное отличие от программ его предшественников — она реализуема. Несколько лет назад все чиновники восхищались программой Сергея Николаевича Ястребова — программой «2020». Но она не была подтверждена источниками финансирования из федерального бюджета. Сергей Николаевич не мог добиться финансирования федеральных программ. Мы в последние годы вылетали из них — начиная от ЖКХ и заканчивая берегоукрепительными работами. Давайте честно скажем: какая бы ни была программа у Дмитрия Юрьевича Миронова, она имеет бесконечно больше шансов быть исполненной, потому что за ним стоит Президент, следовательно — правительство, следовательно — федеральные программы и федеральный бюджет и так далее», — высказал своё мнение Александр Миклин.

Тем не менее, эксперт отметил, что существуют и серьёзные риски при реализации анонсируемых новой региональной властью проектов.

«Когда приходят деньги, они начинают двигаться по экономическому кругу, проецируясь на все сферы экономики. А вот кто будет подрядчиком и куда в итоге направятся деньги — это другой вопрос. Если они останутся в Ярославской области — люди будут стоя аплодировать Дмитрию Юрьевичу. А если они через «варяжские» структуры уйдут в другие регионы и Москву — тогда картина другая. И, если снова честно, такая опасность существует. Но, думаю, с учетом предстоящих выборов губернатора Дмитрий Юрьевич прекрасно понимает это и выберет оптимальный вариант», — считает Александр Миклин.

ИА REGNUM предлагает полную версию интервью Александра Миклина в видео-формате.