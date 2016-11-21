Москва, 21 ноября, 2016, 16:57 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Российской Федерации предлагает наказывать граждан за посягательство на жизнь медицинских работников лишением свободы пожизненно. Соответствующий законопроект, разработанный Минздравом, опубликован сегодня, 21 ноября, на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Phalinn Ooi Врач на операции

Минздрав решил не церемониться и составил суровый законопроект по защите медицинских работников.

Согласно этому законопроекту, посягательство на жизнь медицинского работника в связи с осуществлением профессиональных обязанностей по оказанию медицинской помощи будет наказываться лишением свободы на срок от 12 до 20 лет либо пожизненным лишением свободы.

За нападение на медицинского работника с причинением вреда здоровью предлагается наказывать лишением свободы на срок до 10 лет. За нападение, не представляющее угрозу жизни медработника, предлагается наказывать лишением свободы на срок до пяти лет, либо штрафом или принудительными работами.

Если этот законопроект станет федеральным законом, то он начнет действовать с 1 июля 2018 года.

Минздрав озаботился защитой медицинских работников после серии резонансных нападений на врачей прямо во время осуществления ими профессиональных обязанностей.