Севастополь, 21 ноября, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Медицинские чиновники Севастополя оптимистичны в оценке кадровой укомплектованности и освоении средств. Врио губернатора Дмитрий Овсянников не согласен с таким утверждением. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, шла речь на аппаратном совещании в правительстве 21 ноября.

Илья Репин. Хирург в операционном зале. 1888

«За девять месяцев количество врачей выросло на шесть процентов, средних медработников — на пять процентов. В целом укомплектованность медицинских учреждений врачебными кадрами составляет 69,7%, средним медперсоналом — 73,9%», — сказала и.о. директора департамента Ольга Емельяненко.

По словам главы горздрава, практически решен вопрос с дефицитом участковых педиатров — сейчас их 76,3% от требуемого числа. Хуже дела с участковыми терапевтами — остается свободной половина вакансий. Из других регионов РФ в город прибыли 28 врачей и 12 фельдшеров, с медицинскими вузами заключено 110 договоров о последующем трудоустройстве специалистов, перечислила Емельяненко.

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Также она привела цифры исполнения бюджета здравоохранения: они находятся диапазоне от 75 до 86% по разным направлениям отрасли.

«Общее финансирование системы здравоохранения оставляет 4,3 млрд рублей, исполнение на сегодняшний день составляет 75%», — отчиталась Емельяненко.

Врио губернатора Дмитрий Овсянников, в свою очередь, считает, что результаты работы недостаточны, и в будущем году следует полностью заполнить штаты врачей и медперсонала — до 90%.

«Мы все равно фиксируем, что слабые у нас показатели по укомплектованности кадрами по всем позициям. Слабое освоение средств бюджета, — сказал он. — Возможно, что в этом нам помогут специалисты московской Морозовской больницы».

Он пояснил, что с 1 июня в Севастополе «будут жить и работать 50 человек» — врачей Морозовской детской клинической больницы департамента здравоохранения Москвы. Десять педиатров уже ждут в Севастополе на будущей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, летом прежний директор департамента здравоохранения заявлял о нехватке 600 врачей и 1000 медсестер.

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Для привлечения иногородних специалистов правительство выделило 59 млн рублей для компенсации за аренду жилья.