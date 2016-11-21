Ярославль, 21 ноября, 2016, 16:40 — ИА Регнум. 21 ноября в Ярославле открылся IV всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России». Участие в церемонии открытия форума приняла министр образования и науки РФ Ольга Васильева, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

Yarregion.ru Ольга Васильева на форуме «Будущие интеллектуальные лидеры России»

В ледовом дворце спорта «Арена-2000. Локомотив» собралось более 350 школьников из всех регионов России — побе¬дители национальных и международных олимпиад, конкурсов научно-технического творчества, авторы изобретений

Министр образования Ольга Васильева вместе с врио губернатора Ярославской области Дмитрием Мироновым посетила лаборатории, работающие на площадках форума. Также она зачитала его участникам приветствие Президента РФ Владимира Путина.

«Ваши стремления к новым знаниям и открытиям заслуживают самой активной поддержки. Вы надежда и гордость России, и именно от вас во многом зависит будущее нашей страны. Уверен, что насыщенная программа форума, в котором участвуют представители ведущих российских вузов, инновационные корпорации, позволит вам с пользой провести время, совместно обсудить интересные проекты, найти свежие нестандартные решения сложных задач, пообщаться в творческой неформальной обстановке», — отмечается в приветствии Президента.

В рамках работы форума акцентированы шесть направлений, соответствующих основным «прорывным» индустриям: технологии коммуникаций, космические технологии, технологии энергии, технологии движения, технологии материалов, технологии здоровья. Задача мероприятия — содействовать формированию резерва инженерных кадров для отечественной экономики.

«Его задача — выявить и поддержать наиболее талантливую, увлеченную и перспективную молодежь, способную внести ощутимый вклад в развитие России, в повышение глобальной конкурентоспособности страны. В современных условиях на первый план выходит необходимость создания эффективной системы работы с детьми и молодыми людьми, проявляющими выдающиеся качества и способности. Наша общая цель — сделать так, чтобы каждый юный талант нашел себе применение и был востребован на Родине», — отметил глава Ярославской области Дмитрий Миронов.

Также гостями форума стали и депутаты Госдумы РФ от Ярославской области. Так, первая женщина-космонавт, депутат Валентина Терешкова помогала ребятам в лаборатории «Космические технологии». Школьники продемонстрировали макеты спутника, управление реактивными двигателями, показали процесс изготовления солнечных батарей.

Форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» продлится четыре дня, в ходе которых школьники встретятся с известными людьми — ректорами лучших вузов, учеными, политиками. Кроме того, предусмотрена большая программа для педагогов и наставников, приехавших вместе с ребятами.