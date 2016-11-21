Красногорск, 21 ноября, 2016, 16:39 — ИА Регнум. Бывший заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Владимир Гусев скончался в СИЗО. Об этом сегодня, 21 ноября, сообщает телеканал RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Сообщается, что Владимир Гусев умер в следственном изоляторе №4. Известно, что Гусев был фигурантом уголовного дела о растрате.

Официального подтверждения смерти Гусева пока нет, но старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова подтвердила факт смерти заключённого в СИЗО №4, при этом она не уточнила его имя.

По данным источника, Гусев скончался во время прогулки. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность.

Напомним, Гусев был задержан в конце января этого года в аэропорту «Пулково» по подозрению в хищении пяти миллионов рублей. В феврале следователи возбудили уголовное дело по части 4 статьи 160 УК («Присвоение или растрата в особо крупном размере»). Должность заместителя министра ЖКХ Московской области Гусев занимал до сентября 2015 года.