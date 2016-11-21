Иркутск, 21 ноября, 2016, 16:30 — ИА Регнум. В Иркутской области определили степень эффективности деятельности органов местного самоуправления в 2015 году. Муниципалитеты в регионе значительно отличаются по уровню социально-экономического развития, они разделены на четыре группы в зависимости от существующего потенциала и уровня социально-экономического развития, бюджетной обеспеченности и доходности, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Иркутский кремль, 1735 год

Итоги за прошлый год подводились в основном с учетом динамики показателей по сравнению с 2014 годом, что наиболее точно отражает работу, проведенную органами местного самоуправления по реализации полномочий, закрепленных за ними в 2015 году. Показатели, по которым оценивалась работа местных органов власти, направлены на оценку выполнения закрепленных за ними полномочий: формирование местного бюджета, инвестиции, дорожное хозяйство, уровень заработной платы в учреждениях социальной сферы, образование, культура, физкультура и обеспеченность объектами, ЖКХ, бюджет, удовлетворенность населения работой органов местного самоуправления.

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Лучшие результаты в номинации «Комплексное социально-экономическое развитие» достигнуты Саянском, Черемховым, Ольхонским и Баяндаевским районами. На последних строчках рейтинга в этой номинации — столица региона Иркутск, Усть-Кутский, Казачинско-Ленинский и Мамско-Чуйский районы. «В сравнении с 2014 годом областной центр опустился в таблице на одну строчку», — отмечается в сообщении.

В номинации «Повышение инвестиционной привлекательности территорий» лучшими стали Ангарск, Зиминск, Зиминский и Нукутский районы. Замыкают номинацию те же аутсайдеры, что и в первом рейтинге во всех группах, кроме первой: в ней худшим стал Шелеховский район, а город Иркутск — на предпоследнем месте.

Власти особо подчеркивают, что с результатами рейтинга согласна, например, исполнительный директор Ассоциации муниципальных образований Зоя Масловская, которая присутствовала на заседании экспертной группы, где подводились итоги ранжирования муниципалитетов. Она согласна с ним, поскольку «он составляется по объективным показателям».

Впрочем, некоторые эксперты ставят под сомнение объективность приведенных областным правительством данных. «Итоги, хоть и подводятся по вроде бы объективным показателям, по сути своей непрозрачны, — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Анатолий Савостин. — Большую поправку надо делать на политическую составляющую — уверен, она имеет огромный и при этом неоправданный вес в этом рейтинге. Известно, что сейчас в острой фазе находится конфликт между администрацией Иркутска и областным правительством. Иногда он приобретает гротескные формы — например пресс-служба губернатора разослала на днях в прессу «заказную» статью «про плохих парней в мэрии», однако через несколько минут отозвала ее, пояснив, что материал отправлялся не всем в рассылке. Сообщение о низкой эффективности Иркутска можно расценить как продолжение борьбы между областью и городом. Конъюнктура мешает действительно важному делу — оценке эффективности работы органов власти».

С такой трактовкой согласен и доцент исторического факультета Иркутского государственного университета Сергей Шмидт. Он, например, ставит под сомнение квалификацию самой комиссии, которая провела оценку эффективности деятельности органов местного самоуправления, и указывает на возможный конъюнктурный характер ее выводов.