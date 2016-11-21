Тутаев, Ярославская область, 21 ноября, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Нелегальные перевозки через Волгу закончились для жителя Тутаева Ярославской области уголовным делом, — первым за последние годы в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Ярославском отделе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

Тутаев

На моторной лодке «МКМ», без лицензии, лодочник-«бомбила» перевозил через Волгу кроме себя еще 5 человек, хотя положено не более пяти. На пассажирах не было спасательных жилетов, не проводился инструктаж по безопасности.

«Как минимум за последние 2 года таких дел в Ярославской области не было, но практика по России и Северо-Западу есть. Санкция статьи 238 ч.1 УК РФ, — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предусматривает до 2-х лет лишения свободы, либо штраф или обязательные работы», — пояснил корреспонденту ИА REGNUM и.о. начальника Ярославского отдела СЗУТ СК РФ Давид Цаголов.

В самом Тутаеве к уголовному делу в отношении лодочника относятся неоднозначно. Город расположен на двух берегах, моста нет, график работы парома устраивает не всех горожан. Часть лодочников работает с лицензиями, но не все.

«На моей памяти это первый случай, чтобы лодочника отправили под суд по уголовной статье. Человека можно понять, работы в городе нет, все стремятся, так или иначе, заработать. Лицензия тоже стоит денег, и не у всех лодочников они есть. Но в то же время безопасность должна быть на первом месте, и перевозчики должны соблюдать закон не смотря на экономические трудности», — высказал корреспонденту ИА REGNUM свое мнение депутат Тутаевского районного совета Алексей Шеповалов.