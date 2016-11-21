Выборг, Ленинградская область, 21 ноября, 2016, 16:27 — ИА Регнум. Танкер Delta Pioneer («Дельта Пионер») под флагом Греции навалился кормой на причал, повредив его конструкции, в порту Приморск в Выборгском районе Ленинградской области. Проводится доследственная проверка, сообщило 21 ноября Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России.

Vesseltracker.com Танкер Delta Pioneer

Инцидент произошел днем 20 ноября во время швартовки судна для последующего залива нефтепродуктов. У сопровождавшего танкер буксира «Посейдон» оборвался буксировочный трос. Из-за этого произошло наваливание кормы танкера на конструкции причала, что привело к повреждениям эстакады.

К счастью, инцидент не привел к гибели людей, разливу нефтепродуктов и загрязнению окружающей среды.

«Герметичность труб, по которым подводится нефть, не была нарушена. В результате инцидента никто не пострадал. Экологическая угроза отсутствует», — отметили в СЗ СУ на транспорте.

Сотрудники следственного управления осмотрели место разрушения первого причала порта и судна «Дельта Пионер». Будут изучены записи камер видеонаблюдения, на которых зафиксирован момент ЧП. Опрошены сотрудники порта, члены экипажа буксиров, оказывающих помощь при швартовке, а также капитан танкера.

«Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение», — подытожили в Следственном комитете.

Для справки:

Длина танкера Delta Pioneer — 250 м, ширина — 44 м. Валовая вместимость — 62 320 т, дедвейт — 11 013 т. Танкер построен в 2004 году. Порт приписки — Пирей (Греция).