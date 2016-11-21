Москва, 21 ноября, 2016, 16:20 — ИА Регнум. Январские фьючерсы на нефть марки Brent приближаются к отметке 48 долларов за баррель, это максимальные цены с начала ноября. Нефть поддерживает котировки рубля, кроме того, рубль укрепляется на фоне продолжающегося в России до 25 ноября налогового периода, говорит руководитель департамента аналитики компании «АНАЛИТИКА Онлайн» Глеб Задоя.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Поддержку нефти оказывают ожидания встречи членов ОПЕК в Вене, которая пройдет 29−30 ноября. Как ожидается, на заседании года может быть наконец достигнута договоренность о заморозке добычи. Добыча сейчас у многих стран находится на рекордно высоком уровне. Так что даже если соглашение будет достигнуто, то оно вряд ли сможет сбалансировать спрос и предложение на рынке», — говорит эксперт.

Следующим важным событием для финансовых рынков станет заседание ФРС, которое пройдет 13−14 декабря, напоминает Задоя. «Шансы на повышение ставки оценивается как крайне высокие. Вероятный провал переговоров в Вене вместе с ожиданиями по повышению ставки могут существенно надавить на сырьевой рынок и рисковые активы. Так что до конца ноября рублю, скорее всего, ничего не угрожает. А вот в конце ноября — начале декабря «деревянный» может уйти в крутое пике», — предупреждает он.

Если все пойдет по плану «провал переговоров ОПЕК — повышение ставки ФРС», то до конца ноября рубль будет дорожать на фоне роста нефти, прогнозирует аналитик. «Далее доллар активно пойдет в рост, а по факту повышения ставки ФРС в фаворитах может оказаться евро. В прошлом году доллар активно рос перед повышением ставки, чему способствовали ожидания. По факту повышения ставки доллар сильно упал, в частности, к евро», — напоминает Задоя. К концу 2016 года можно будет увидеть курс доллара в диапазоне от 65 до 67 рублей только за счет этих двух событий — повышения ставки ФРС и возможного провала саммита ОПЕК. «При этом можно прибавить еще 2−3 рубля к курсу из-за традиционного роста доллара в конце года на фоне выплат по внешнему долгу, и у нас вполне может получиться увидеть курс в районе 67−70 рублей», — делает вывод эксперт.