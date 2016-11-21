Москва, 21 ноября, 2016, 16:15 — ИА Регнум. На сегодняшний день состояние дорог во многих местах России остаётся неудовлетворительным. Об этом 21 ноября в ходе заседания президиума Совета при президенте по стратегическому развитию и приоритетным проектам заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Алексей Саврасов. Зимняя дорога. 1874

«Естественно, что нормальные дороги — это не просто набор инженерно-технических сооружений, это путь к более высокому качеству экономики, новым рабочим местам, развитию инфраструктуры городов и других населенных пунктов. При учете только прямого макроэкономического эффекта вклад дорожного комплекса в валовый внутренний продукт составляет около 7%. Но при этом состояние дорог у нас во многих местах остается неудовлетворительным. Даже в крупных городах они (дороги) периодически исчезают во время весенних паводков и осенних катаклизмов», — сказал Медведев.

По его словам, такое качество дорог приводит к огромному числу проблем, в том числе и появлению ДТП.

При этом Медведев отметил, что исправить такое положение вещей сложно даже при помощи приоритетных проектов, и в этой связи правительство выделило два ключевых направления — это приведение в норму дорожной сети большинства городов с населением более полумиллиона человек и сокращение мест повышенной концентрации ДТП.

Глава правительства призвал начать процесс оптимизации транспортных потоков и комплексного развитию общественного транспорта при современных стандартах качества безопасности и экономии.

Медведев подчеркнул, что необходимо держать обратную связь с водителями для фиксации ДТП и других происшествий на дорогах: «Организация такого процесса потребует очень больших ресурсов и не только финансовых. Бюджет, как вы знаете, у нас имеет известные ограничения, поэтому я призываю всех, кто отвечает за развитие этого проекта, и строителей, и проектировщиков, минимизировать затраты, но, разумеется, без ущерба к качеству. Речь идет о необходимости применения более эффективных технологий в строительстве и оптимизации проектных решений».

Напомним, ранее руководство страны неоднократно заявляло о существующих проблемах с дорогами в России. Власти РФ неоднократно обращали внимание на проблемы с дорожной сетью в ходе своих визитов в российские регионы.