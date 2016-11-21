Чебоксары, 21 ноября, 2016, 18:58 — ИА Регнум. На минувшей неделе арест главы Минэкономразвития РФ Алексея Улюкаева стал одним из самых обсуждаемых событий и в Чувашии. Эту тему затрагивали как кулуарно, так и публично — в частности на бюджетных слушаниях, констатируя, что «не всё нормально» в стране, где арестовывают чиновника такого ранга. «Не всё нормально» и в Чувашии: в Шумерле, где красочные бюджетные цифры и лакированные доклады контрастируют с полумиллиардным долгом за газ. Или в моногороде Канаш, славящемся «убитыми» дорогами, где муниципальное бюджетное учреждение «Отдел культуры…» (!) горадминистрации покупает машину за 1,5 млн рублей цвета «белый перламутр». Где должности, зарплаты и премии беззастенчиво делают под конкретных людей. Где зарплата директоров бюджетных организаций, главврачей и руководителей государственных СМИ выше, чем у бизнесменов. Где у рядовых пахарей-бюджетников оклад маленький, а стимулирующая часть зарплаты всецело зависит от воли и желания начальника. И размер стимулирующих может быть пропорционален послушности, безропотности и исполнительности подчинённого. Все эти инструменты — от зарплаты до расходов бюджета Чувашии — рычаги политического влияния и административного давления в сложившейся системе, что и показала неделя в Чувашии.

ИА REGNUM Лидер фракции справороссов Игорь Моляков готов вынуть компромат на люлбого

Субсидии сокращают, но аграриям «нужно гордиться»

Неделя началась с публичных слушаний бюджета Чувашии. Доходная часть республиканской казны на 2017 год прогнозируется в объеме 35,1 млрд рублей, расходы — 35,06 млрд рублей, дефицит — 75 млн рублей. Из заявленных выступающих дольше всех докладывала замглавы администрации Шумерли Ирина Юртаева, которая дважды просила продлить время, чтобы дочитать свой красочно оформленный бюджетный отчёт, вызывая раздражение у всего зала. На выступление публично отреагировал справоросс Сергей Семенов, вернув докладчицу к реалиям, указав на полумиллиардный долг Шумерли за газ.

Традиционно был поднят вопрос по поддержке сельского хозяйства, на этот раз от лица аграриев выступила председатель СХПК «Коминтерн» Альбина Новикова, где трудятся более 100 человек. Она констатировала, что государственная поддержка предприятия за последние 4 года упала вдвое — до 5 млн рублей, в рамках программы по плодородию почвы на всю республику выделяется всего 10 млн рублей — на эти средства можно полноценно поддержать разве что один муниципалитет. При строительстве ферм из федерального бюджета выделяется 20% субсидий, в то время как Чувашия субсидирует только 1%.

«Если бы увеличили сумму поддержки хотя бы до 20%, то ежегодно хотя бы 1−2 предприятия строили бы. В Чувашии ведь не так много крупных предприятий», — призывала директор сельхозкооператива. Аналогичная ситуация — при закупке племенного скота: из федерального бюджета компенсируется 59 рублей (в расчёте на 1 кг веса), из республиканского — 3 рубля. «Раньше из бюджета Чувашии компенсировали 50 рублей. Есть регионы, где выделяют по 70−80 рублей», — вздохнула председатель СХПК.

Глава Минфина Светлана Енилина пояснила, что республике «удалось в больших объёмах привлечь средства из федерального бюджета, это — наша победа и результат, этим нужно гордиться». Высвобожденные средства направлены «на развитие села». Со слов министра, государственная поддержка аграриев в 6−7 раз превышает объём налоговых поступлений от сельхозтоваропроизводителей.

Кашмашский вопрос

Самым эмоциональным на публичных слушаниях стало выступление жительницы моргаушского села Кашмаши Ольги Чаплиной. Сельчане, которые больше года обивают пороги чиновников, просят вернуть строительство новой школы в программу финансирования: первоначально объект был включен на 2015 год, но затем перенесён на 2022 год. «Хотя износ школы ещё в 2012 году превышал 61%. Надоело слышать обещания, получаем пустые ответы. Наши депутаты считают, что школа стала старая и нет смысла её строить. Хотя Кашмаши — развивающийся населённый пункт. Надеемся, что наши голоса нужны будут не только перед выборами», — с отчаянием в голосе говорила сельчанка. По её словам, цена вопроса — 115 млн рублей.

Оппозиционные депутаты, комментируя ситуацию, припомнили власти «нереальные расходы» в виде 280 млн рублей на школьный дворец в соседнем с Кашмашами селе — Янышах Чебоксарского района, хотя в селе в старой действующей школе — недокомплект учеников. Напомним, данное строительство получило широкую известность в связи с тем, что школа построена на малой родине главы Чувашии Михаила Игнатьева. Счётная палата РФ привела данный объект как пример неэффективного использования бюджетных средств, а глава администрации района Георгий Егоров попал под уголовное преследование.

Читайте также: Боль главы Чувашии

Как манипулировать бюджетниками

Продолжительная дискуссия на бюджетных слушаниях завязалась вокруг зарплат бюджетникам. Тон задала председатель профсоюза работников здравоохранения Татьяна Константинова, отметив, что по сравнению с 2015 годом в Чувашии средняя зарплата в отрасли возросла всего на 5,6%, что во многом обусловлено снижением штата и увеличением нагрузки на персонал. Чувашия по итогам семи месяцев в рейтинге ПФО занимает 10 место по уровню зарплаты врача, 12 и 9 место — по уровню зарплаты среднего и младшего медперсонала.

На это отреагировал лидер фракции справороссов в Госсовете Игорь Моляков, начав с ареста министра экономического развития Алексея Улюкаева. «В стране, где всё нормально, министров экономического развития просто так не задерживают. Это говорит о том, что президент России даёт поручения, а они не выполняются. Приходится приступать к каким-то экстраординарным мерам», — считает политик. Он также напомнил о выступлении Владимира Путина в 2015 году, когда глава государства поручил принять меры, устраняющие диспропорции в оплате труда работников бюджетной сферы.

«Что имеется в виду: начальство получает много, очень много, а работник выбивается из сил… К примеру, глава Республиканской станции скорой помощи до 100 тыс. рублей получает в месяц, а рядовые врачи бьются на 2,5 ставки», — сказал справоросс, высказав мнение, что «начальство может создавать такие условия, когда заработная плата будет высокая, а рядовые будут получать в разы меньше и находиться в прямой зависимости от начальства».

«Это создаёт не только дискомфорт в коллективах, но и мощный политический рычаг», — полагает Игорь Моляков, высказав мнение, что в таких условиях руководство может «диктовать всем остальным работникам свою волю»: «И посылать их по подъездам, и участвовать в политической работе и ничего за это не платить. И полностью использовать этот самый административный ресурс», — обрушился с критикой Игорь Моляков.

Соратника поддержал Сергей Семенов, акцентировав внимание на Новочебоксарске и высказав мнение, что «штаты раздуты очень сильно»: «Директор Школы искусств получает 1 млн в год, главный редактор газеты «Грани» — 1 млн в год… Бизнес сегодня таких денег не получает».

На выпад ответила глава Минздрава Алла Самойлова. Комментируя ситуацию со станцией скорой помощи, она сообщила, что «три года планомерно соединяли в одно учреждение» структурные подразделения в муниципалитетах, «тем самым сокращали руководителей, оставили одного менеджера». Сегодня главврач получает 88 тыс. рублей, врачи — 33,5 тыс. рублей, средний и младший персонал — 24 тыс. и 12,2 тыс. рублей. Соотношение зарплаты руководящего состава и персонала составляет 1:4 при рекомендуемом правительством РФ 1:6. Кроме того, в ведомстве уходят от часовой нагрузки к подушевой, то есть «количеству пролеченных пациентов».

Как кота Ваську предложили сделать мэром

Абсурдность ситуации с зарплатой главы города Чебоксары столичные депутаты доводят до ещё большего абсурда. Ещё недавно под главу столицы Леонида Черкесова народные избранники хором возвращали оплачиваемую должность и выдавали годовые премии с щедрыми отпускными. Но как только Черкесов ушёл в Госдуму — должность оказалась не нужна, и бюджетных денег вдруг стало жалко. Эксперты обращают внимание на штрихи регионального царства в Чувашии, когда любой устав и закон готовы изменить под конкретного человека. Самые отчаянные оппоненты предлагают главой города сделать кота Ваську, который «умный, так вальяжно разляжется, и все селфи с ним делают».

Читайте также: «Ниже плинтуса»: главу Чебоксар лишили зарплаты и предложили в мэры кота

От пива — к водке

На алкогольном рынке Чувашии произошло перераспределение активов. Сменился собственник ликероводочного завода «Чебоксарский», который ранее являлся филиалом «Росспиртпрома». С трудом реанимированный в 2011 году завод, чем особенно гордился глава Чувашии Михаил Игнатьев, ушёл в руки самого богатого депутата Госсовета и владельца пивоваренной компании Олега Мешкова. По неофициальным данным, завод выкуплен не менее чем за 300 млн рублей. Сейчас ликероводочный завод прекратил работу из-за отсутствия лицензии на производство алкоголя, и на предприятии, по данным местных СМИ, начались сокращения персонала. Власти отмечают, запуск производства ожидается в I полугодии 2017 года.

Отметим, что в Чувашии поступление акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта до 9% включительно в 2014 году составило 340,6 млн рублей, в 2015 году — 406,9 млн рублей (119,5% к уровню 2014 года), на 1 ноября 2016 года — 325,7 млн рублей (97% к аналогичному периоду 2015 года). В 2014—2015 годах в Чувашской Республике наблюдалось снижение производства алкогольной продукции. За 9 месяцев 2016 года производство алкогольной продукции увеличилось в 1,8 раза.

Читайте также: От пива до водки: премьер Чувашии о ситуации на алкогольном рынке

Вместо «пяти звёзд» — девять этажей?

Недостроенную пятизвёздочную гостиницу «Сувар», расположенную в центре Чебоксар, в очередной раз выставили на продажу. Банкиры, ставшие собственником долгостроя, предлагают выкупить проблемный объект за 150 млн рублей, при этом позиционируя его, как «жилой имущественный комплекс». В правительстве Чувашии подтверждают факт поиска инвестора, но опровергают планы о строительстве на данной площадке многоэтажного дома.

Читайте также: Отель «Сувар» в Чебоксарах продают в качестве жилого дома

Правительство Чувашии передумало

Ещё одним объектом, который в Чувашии переходит из рук в руки, стало здание бывшего кинотеатра «Сеспель» в Чебоксарах. Оно добровольно и безвозмездно возвращается в государственную собственность, пробыв менее 1,5 лет в муниципальных владениях. За это решение проголосовали депутаты Чебоксар.

Напомним, в 2009 году арендатором здания стало ООО «Киноэксперт» (создан владельцами тракторного концерна Михаилом Болотиным и Альбертом Баковым), а в 2014 году общество из-за долгов отказалось от аренды. Здание было передано в оперативное управление Государственному архиву электронной и кинодокументации Чувашии (учреждение, подведомственное Минкультуры республики), который трижды безуспешно пытался найти нового арендатора. Затем бывший кинотеатр отдали в управление Республиканской дирекции культурных программ (находится в ведении Минкультуры Чувашии), которая заявляла о перспективах объекта и принимала заявки на аукцион на право заключения аренды части здания. Но тоже безуспешно.

Читайте также: Кинотеатр «Сеспель» в Чебоксарах перепрофилируют

После передачи объекта в муниципальную собственность Чебоксар жизнь в нём закипела, территории Центра молодёжного творчества «Сеспель» «оккупировали» молодёжь и дети. Как только жизнь здесь закипела, — правительство Чувашии (а также Минимущество и Театр юного зрителя, подведомственный Минкультуры Чувашии) попросило передать здание в госсобственность. Любая официальная просьба, как известно, это — руководство к действию.

«Перламутровая» машина за 1,5 млн рублей

Накануне нового года дорогим подарком решили себя побаловать канашские чиновники. Администрация Канаша заявила о покупке легковой машины за 1,5 млн рублей. Тендер разместил отдел культуры по делам национальностей и архивного дела. Новая машина предназначена для бюджетного учреждения «Хозяйственно-эксплуатационная служба». Заявленная начальная цена — 1,48 млн рублей. Канашские чиновники среди обязательных требований заявили цвет машины — «белый перламутр». Правда, сегодня требование к цвету странным образом поменялось на «чёрный».