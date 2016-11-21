Ярославль, 21 ноября, 2016, 16:11 — ИА Регнум. Расходы бюджета Ярославля (без учета субсидий и субвенций регионального бюджета) сократятся в 2017 году на 1,77 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в муниципалитете Ярославля. Проект бюджета внесен в городской представительный орган, его рассмотрение начнется 23 ноября на постоянной комиссии по бюджету.

20 копеек

В муниципалитете провели анализ проекта бюджета, который показывает — городскую казну ждет существенное сокращение как доходов, так и расходов. В частности, собственные доходы бюджета уменьшатся на 1,38 млрд рублей по сравнению с 2016 годом, причем по всем источникам.

Всего ожидается поступление собственных доходов 6 млрд 845 млн рублей (8 млрд 230 млн — 2016 год), поступления из областного бюджета — 8 млрд 236 (9 млрд 501 млн — 2016 год).

Наибольшее сокращение ожидает реализация имущества — 557 млн рублей. Далее идут доходы, связанные с городской землей. На 337 млн сокращаются доходы от аренды земельных участков, на 330 млн бюджет получит меньше по земельному налогу. Вероятнее всего, это связано с новой кадастровой оценкой земли, вступившей в силу в 2016 году.

Поступления по налогу на доходы физических лиц сократятся на 47 млн, а единому налогу на вмененных доход — на 22 млн рублей.

Практически по всем отраслям будут сокращены и расходы. В муниципалитете проанализировали снижение расходов по главным распорядителям бюджетных средств, то есть департаментам, управлениям и другим структурным подразделениям органов городской власти.

Больше всего потеряет департамент городского хозяйства — снижение финансирования составит 678 млн рублей. Вероятнее всего, часть этих средств будет замещена деньгами областного бюджета. На втором месте — департамент организации строительства, финансирование которого сократится на 447 млн рублей. Это говорит о практически полном сворачивании адресной инвестиционной программы в городе — строительства новых дорог, детских садов, спортивных сооружений. Изменения здесь возможны только в том случае, если федеральные власти выделят средства на Карабулинскую развязку, либо если Ярославль возьмет бюджетный кредит на завершении строительства 3 детских садов.

Наиболее болезненным может быть урезание финансирования департамента образования мэрии на 195 млн рублей. Образование — самая затратная часть расходов бюджета города (2,13 млрд в проекте 2017 года). Основная часть расходов в отрасли идет на заработную плату, защищенную «майскими указами» Президента. Сокращать в отрасли можно только средства на ремонт и содержание зданий, негласно перекладывая эти расходы на плечи родителей воспитанников и учеников.

Также в разной степени сокращению подвергнутся отрасли физкультуры и спорта, культуры, социальной сферы, молодежной политики. Вырастут расходы департамента финансов — на обслуживание муниципального долга, который, по проекту, достигнет на начало 2018 года 6,1 млрд рублей. В целом расходы депфина увеличатся с 796 до 846 млн рублей. Также увеличится финансирование городской избирательной комиссии (на 29 млн руб), в связи с проведением выборов депутатов муниципалитета.