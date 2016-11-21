Севастополь, 21 ноября, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Власти Севастополя, прислушавшись к мнению местного бизнеса, просят федеральные власти пока исключить город из числа регионов, в которых планируется провести эксперимент по введению курортного сбора. Об этом 21 ноября в Симферополе на совещании, посвященном проекту соответствующего федерального закона, сообщил заместитель губернатора Севастополя Юрий Кривов.

Пётр Верещагин. Севастополь

«У нас, откровенно говоря, состоялись два очень непростых диалога с нашим бизнес-сообществом, — цитирует слова вице-губернатора «Крыминформ». — Учитывая, что отношения с бизнесом для нас очень важны, позиция губернатора такова: мы просим не включать нас в эту пилотную работу».

Как пояснил Кривов, соотношение между легальными и нелегальными объектами размещения в Севастополе составляет примерно один к пяти, и представители легального бизнеса переживают, что введение дополнительного сбора, понизит их ценовую привлекательность по сравнению с неофициальными объектами.

В свою очередь, на заседании глава Крыма Сергей Аксёнов выразил недоумение по поводу позиции севастопольских коллег и предостерег от определенных сложностей, так как туристы прибывают в Севастополь через аэропорт Симферополь и Керченскую паромную переправу.

«Здесь коллеги усложняют нам жизнь. Даже не вижу инструмента, как поступать — допрашивать туристов, куда они едут? И логики я, если честно, не понимаю. Но это ваше право, коллеги», — сказал он.

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Закон «О проведении эксперимента по введению платы за пользование курортной инфраструктуры (курортного сбора) в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае, Ставропольском крае и городе федерального значения Севастополь» должен вступить в силу в 2017 году.