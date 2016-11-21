Калуга, 21 ноября, 2016, 15:52 — ИА Регнум. Порядка 8 тыс. 600 человек планируют расселить до 1 сентября 2017 года власти Калужской области из аварийного жилья. Такое решение, как сообщает корреспондент ИА REGNUM , принято 21 ноября на заседании регионального кабинета министров.

ИА REGNUM Ветхое жилье

По информации отраслевого министерства, в 2015 году в области расселили свыше 4 тысяч человек из 1,7 тыс. аварийных квартир. Построено было более 80 тысяч кв. метров жилья.

В настоящее время завершается строительство 12 многоквартирных домов в 9 муниципальных образованиях области. Это позволит переселить около 2,5 тысяч человек, ликвидировать свыше 30 тыс. кв. метроваварийного жилья. Уже переселены жители Калуги и Медынского района. Окончено строительство в поселке Ферзиково и в городе Кирове. Строительные работы также ведутся в 18 многоквартирных домах натерритории 11 муниципальных образований области.

Между тем, как сообщало ИА REGNUM со ссылкой на активистов ОНФ, в калужском регионе срываются сроки переселения жителей изаварийных домов. Зафиксировано массовое невыполнение контрактных обязательств со стороны застройщиков. Во многих муниципалитетах Калужской области, где в 2016 году реализуется государственная программа по переселению жителей из аварийного и ветхого жилья. Строители просрочили даты ввода в эксплуатацию домов и в ряде случаев на срок более года.