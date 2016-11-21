Вашингтон, 21 ноября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта Джеймс Уорлик покинет должность сопредседателя и станет партнёром в российской юридической компании.

Photolure Джеймс Уорлик

«Я оставлю должность сопредседателя Минской группы ОБСЕ 31 декабря. Для меня было честью более 30 лет служить в Госдепе», — на своей странице в микроблоге Твитер написал дипломат. В следующей записи Уорлик проинформировал, что станет партнёром в самой большой и авторитетной юридической фирме России, дав ссылку на сайт компании «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнёры».

На сайте юридической фирмы написано, что Уорлик присоединится к команде компании в Вашингтоне в январе 2017 года. Согласно сообщению, американский дипломат будет отвечать за работу с международными клиентами и клиентами из США, за стратегическое развитие работы с клиентами, за законодательную и общественную политику.

Российская компания отмечает, что Деймс Уорлик выпускник Стенфордского и Оксфордского университетов, Школы юриспруденции и дипломатии им. Флетчера, свыше 30 лет работает на правительство США, один из уважаемых старших дипломатов США, имеет большой опыт работы в качестве посла по особым поручениям, переговорщика и руководителя проектов.

Джeмс Уорлик был назначен на пост сопредседателя Минской группы в 2013 году. До этого работал руководителем дипломатической службы США в Германии, Австрии и Швейцарии, а также отвечал за урегулирование вопросов в области политики в американском посольстве в Германии. Был послом США в Болгарии, а также генеральным консулом США в России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре Франция — ещё одна страна-сопредседатель в Минской группе, также заявила о смене своего сопредседателя. Новым французским представителем в группе стал Стефан Висконти, который заменил на этом посту Пьера Андрие.