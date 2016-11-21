Вашингтон, 21 ноября, 2016, 15:23 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Барак Обама

Та опасная ситуация, в которой, как предсказывают многие, окажутся граждане США при правлении администрации республиканца Дональда Трампа, сложилась не 8 ноября, а гораздо раньше. Так, почти ничем не ограниченные полномочия, которые получила уходящая администрация, и нерешенные еще со времен правления Джорджа Буша-младшего вопросы перелягут на плечи избранного президента, со всеми вытекающими из этого последствиями, пишет Питер ван Бурен в статье для American Conservative.

Автор, проработавший более двадцати лет в Государственном департаменте США, отмечает, что Обама не привлек от лица народа США ни одного человека к ответственности, ни уголовной, ни дисциплинарной, за пытки. Он не провел ни одной комиссии по установлению истины и сделал так, чтобы почти все значительные документы правительства о программах пыток остались засекреченными. Он не наказал официальных лиц ЦРУ, которые сознательно уничтожили видеозаписи со сценами пыток. Уходящий президент не вывел за рамки закона секретные тюрьмы и тайную практику выдачи заключенных из других стран, только приостановив их.

Из-за бездействия Обамы президент Трамп может начать, о чем он уже говорил, программу пыток. Некоторые утверждают, что ЦРУ не будет в этом участвовать. Если не они, подчеркивает автор, найдется подрядчик. Если же в стране произойдет еще один крупный теракт, сотрудники ЦРУ почти гарантированно выстроятся в ряд для проведения пыток, как это было в прошлый раз. Понимая, что они поступают плохо, они будут знать также, что им ничего не угрожает.

Не только пытки, но и убийства могут стать орудием в руках Трампа. Так, Обама легализовал, формализовал и нормализовал убийства с помощью беспилотников по всему земному шару, в том числе уничтожение граждан США без суда, что является нарушением первой поправки конституции США. И все это может быть осуществлено по приказу главы Белого дома.

Единственное ограничение, введенное Обамой, было самоограничение. Поэтому из-за этого президент Трамп может осуществлять убийства с помощью БПЛА. Маловероятно, что Трамп устроит ядерную войну в результате войны в Twitter, но не стоит удивляться, если произойдет взрыв количества ликвидаций граждан США.

Обама также так и не закрыл тюрьму в Гуантанамо, несмотря на свои обещания. На это он мог пойти, просто выселив всех оттуда, что бы ни говорил Конгресс. Когда Обаме потребовались пять боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которых обменяли на военнослужащего США, одним своим приказом Обама смог освободить их из тюрьмы.

Вместо большого числа мер, Обама сделал бессрочное содержание заключенных там нормой политики США, а вместе с этим — и пытками, и внесудебными казнями — использование секретных запутанных юридических мнений для оправдания таких полномочий. Поэтому если Трамп решит начать заполнять камеры в Гуантанамо новыми заключенными, не стоит удивляться.

Автор также обращает внимание, что при Бараке Обаме под суд с помощью Закона о борьбе со шпионской деятельностью было отправлено больше обличителей действий правительства США, чем при всех его предшественниках вместе взятых. При нем были посажены люди, которые пролили свет на информацию о пытках и предполагаемом участии США в опасных действиях заграницей. В частности за обличение военных преступлений США в Ираке был осужден Брэдли Мэннинг.

Обама и его Департамент юстиции создали целое пособие о том, как с помощью этого запутанного закона, принятого в 1917 году, осуществлять подобное преследование. Поэтому, если Трамп воспользуется этим пособием для преследования обличителей, журналистов и тех, кого можно назвать диссидентами, граждан США опять придется смотреть в другую сторону.

На ниве свободы информации администрации Обамы также принадлежит рекорд по объему информации, удаленной из правительственных документов, или вообще тому, какой информации был закрыт доступ в 2014 фискальном году в соответствии с Законом о свободе информации.

Администрация Обамы дольше других не выдавала запрашиваемые документы, чаще других заявляла, что не может установить их местонахождение, и рекордное число раз отказывала в выдаче документов в моменты, когда они были крайне необходимы, в связи с чем требовались годы, чтобы заставить правительство выдать их. В случае с Хиллари Клинтон файлы, считающиеся «рассекреченными» в одном контексте, были полностью отредактированы в другом.

И хотя число непроработанных запросов выросло на 55%, администрация сократила на 7,5% число сотрудников, обрабатывающих запросы на государственные документы. Несмотря на критический характер документации в рамках выборов, Госдеп смог провести свой анализ электронной переписки Клинтон по большей части благодаря специально собранной команде вышедших в отставку сотрудников. Влияние журналистов и право народа знать были неизмеримы. Поэтому не стоит также ожидать, что администрация Трампа станет самой прозрачной.

Наконец, Обаме так и не удалось ограничить полномочия Агентства национальной безопасности (АНБ) после Патриотического акта, принятого при президенте Буше-младшем. В соответствии с ним, Агентство может направлять свои инструменты слежения за территорией самих США. За исключением нескольких косметических изменений, АНБ по-прежнему занимается сбором информации в нарушение четвертой поправки, поэтому можно ожидать, что у президента Трампа будет вся нужная ему информация.