Симферополь, 21 ноября, 2016, 15:09 — ИА Регнум. Ветеринары сообщают о массовом падеже свиней в селе Песчаное Ленинского района Крыма и не исключают, что это может быть вспышка африканской чумы свиней. В селе, где из 180 свиней уже погибли 100, готовятся вводить карантин. Об этом на аппаратном совещании в администрации Феодосии 21 ноября сообщила исполняющая обязанности главного государственного ветеринарного инспектора по Феодосии Альбина Левченко.

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«Приехали специалисты, отобрали пробы, ждем результатов. Есть подозрение, что это вспышка африканской чумы свиней и, скорее всего, будет введен карантин», — цитирует Левченко ИА «Крыминформ».

По словам ветеринарного инспектора, в качестве карантинных мер в регионе ограничат продажу свинины на рынках и ярмарках. Уже усилена работа по ликвидации стихийной торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, первая вспышка АЧС в Крыму была зарегистрирована 27 января 2016 года в Раздольненском районе Крыма. Позже АЧС выявили ещё в нескольких районах полуострова. 8 февраля из-за АЧС местные власти объявили ЧС природного характера на полуострове. В Крыму была запрещена продажа свинины на рынках. В 20-километровой зоне от места вспышки инфекции были уничтожены все свиньи, а также продукты свиноводства. Карантин по АЧС в Крыму отменили 4 апреля. За время карантина в Крыму власти уничтожили более девяти тысяч свиней и выплатили фермерам 77 млн рублей компенсаций.

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