Севастополь, 21 ноября, 2016, 14:59 — ИА Регнум. Увеличение числа случаев гибели людей на дорогах отразилось в статистике севастопольского горздрава как «смертность от внешних причин». Среди причин смертности горожан первое место по-прежнему занимают болезни сердечно-сосудистых заболеваний, на втором — онкология. Об этом говорилось в докладе и.о. директора департамента Ольги Емельяненко 21 ноября, передает корреспондент ИА REGNUM

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«Произошел значительный рост смертности от дорожно-транспортных происшествий до приезда скорой медицинской помощи. Это говорит о том, что в результате ДТП наступают повреждения не совместимые с жизнью, — сказала она. — При этом уменьшается летальность в медицинских организациях — медики работают достаточно адекватно, в соответствии с порядком и имеют все возможности оказания медицинской помощи пациентам».

По информации начальника управления обеспечения мероприятий гражданской защиты населения Дмитрий Морозова, за год смертность в ДТП выросла в Севастополе в два раза. «В этом году погибли 64 человека, в 2015 году — 124, — сказал Морозов. — За последнюю неделю в Севастополе произошло 81 ДТП, в которых были травмированы 23 человека».

«Среди причин смертности первое место занимают болезни системы кровообращения, на втором — онкология, третье место занимают болезни органов пищеварения и внешние причины», — разъяснила глава горздрава. Она отметила, что в Севастополе достигнута устойчивая динамика к снижению показателей смертности — по сравнению с прошлым годом общий показатель уменьшился 9,9%.

Младенческая смертность в Севастополе составила 4,76 на тысячу родившихся, что ниже аналогичного показателя по Российской Федерации и ЮФО, где показатель составил 6,0 на тысячу родившихся.

Отмечено, что за девять месяцев нынешнего года на фоне четырехпроцентного прироста численности жителей города, удалось снизить естественную убыль населения и сохранить высокий уровень рождаемости.