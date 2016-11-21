Москва, 21 ноября, 2016, 14:53 — ИА Регнум. Россия обеспокоена расширением Североатлантического Альянса, при этом Москве известно, что основную роль в принятии им решений играют Соединенные Штаты. Кроме того, страны НАТО заинтересованы в создании образа внешнего врага для поддержания дисциплины в своих странах. Об этом президент России Владимир Путин рассказал в интервью в фильме Оливера Стоуна «Украина в огне», премьера которого состоится 21 ноября на телеканале РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Отвечая на вопрос о последствиях возможного захвата силами НАТО или США военной базы в Севастополе, Путин ответил, что ситуация была бы «очень тяжелой», однако дело заключается не в самой базе.

«Почему мы так остро реагируем на расширение НАТО? Нас беспокоит практика принятия решений», — пояснил президент.

По словам Путина, когда государство становится членом НАТО, ему крайне трудно сопротивляться давлению со стороны такой державы, как Соединенные Штаты. Соответственно, в Крыму могут быть размещены система противоракетной обороны и новые базы, и даже новые ударные комплексы.

«В этой связи мы должны предпринимать контрмеры, то есть ставить под удар наших ракетных систем те объекты, которые, по нашему мнению, начинают нам угрожать. Ситуация напрягает», — пояснил он.

Российский лидер также отметил, что ему не всегда понятна логика стран НАТО. Ведь иногда складывается впечатление, что необходимо наладить дисциплину в рамках альянса, отметил он.

«Для этого нужен внешний враг. При всех опасениях Иран на это не очень тянет», — сказал Путин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, поводом для расширения присутствия НАТО в Восточной Европе и усиления антироссийской риторики стали события в Крыму в 2014 году. Тогда, в марте, после государственного переворота в Киеве, на территории полуострова прошел референдум.

Более 90% жителей региона, включая город Севастополь, поддержали вхождение Крыма в состав России. Через несколько дней президент России Владимир Путин подписал указ о вхождении Крыма и Севастополя в состав Российской Федерации.