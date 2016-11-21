Нижний Новгород, 21 ноября, 2016, 14:43 — ИА Регнум. Глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов «назначил» виновными в крайне плохой уборке тротуаров глав районных администраций.

Цитата из м/ф «Зима в Простоквашино». Реж. Владимир Попов.1984. СССР «Средства у нас есть. У нас ума не хватает»

Городские чиновники еженедельно делают заявление о необходимости качественной уборки дорог и тротуаров, рассказывают о том, что на улицах Нижнего Новгорода работают тысячи дворников, однако результатов их работы практически не видно.

Одновременно с этим в разных районах города появляется коммунальная техника, которая тщательно подметает обледеневшие тротуары.

При этом сам же Белов заявляет, что в администрацию города приходит много жалоб от жителей на обледенелые тротуары из всех районов города.

«Нарекания есть во всех районах, на отдельные участки: часть улицы очищена до асфальта, часть — наледь», — заявил Сергей Белов и потребовал подробного отчета, хватает ли в городе дворников и песко-соляной смеси.

Андрей Репин ИА REGNUM Бульвар на ул. Маршала Рокоссовского

По данным мэрии, ежедневно работают около 3500 дворников, у домоуправляющих компаний и ТСЖ достаточно песко-соляной смеси. С начала зимнего сезона для противогололедной обработки проезжей части и остановок общественного транспорта было использовано около 13 500 тонн песко-соляной смеси.

Одновременно с этим только за последнюю неделю за различные нарушения были привлечены к административной ответственности 164 организации и физических лица, и большинство нарушений связано именно с ненадлежащей уборкой закрепленных территорий от льда и снега. Штрафы наложены на сумму более 1,2 млн рублей.

По словам Белова, проблема очистки тротуаров в Нижнем Новгороде «связана не с погодой, не с нехваткой техники, людей или материалов».

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«Это вопрос отношения ответственных лиц к своим обязанностям, нежелания организовывать и контролировать работу. Сегодня на оперативном совещании я дал поручения главам районных администраций подготовить отчеты о травматизме из-за гололеда, с указанием улиц. Также им поручено усилить контроль за уборкой пешеходных зон, потому что отвечать за невыполненную работу в первую очередь будут главы районов», — заявил глава администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты городской думы рекомендовали администрации города организовать проверку и установить реальную численность дворников и оценить их способность убирать территории в соответствии с существующими нормативами.

Андрей Репин ИА REGNUM Местами видны слабые потуги коммунальщиков хоть как-то справиться с ситуацией

По мнению депутатов, число реально работающих дворников, о котором сообщают домоуправляющие компании, завышено в несколько раз. Именно это может быть причиной многочисленных жалоб, которые поступают от жителей Нижнего Новгорода в зимний период.

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Кроме того, мэрия ранее заявляла, что у города нет денег на вывоз снега предстоящей зимой, поэтому убранный с дорог снег будут формировать в отвалы по обочинам дорог. При этом сами дороги постараются чистить не часто, чтобы не повредить дорожное полотно.