Ярославль, 21 ноября, 2016, 14:17 — ИА Регнум. Решение суда о принуждении подрядной организации ООО «Строительная компания Ярдорстрой», принадлежащей депутату муниципалитета Ярославля Эдуарду Авдаляну, исполнить невозможно. Такой вывод сделали в региональном управлении Службы судебных приставов в ответ на обращение депутата областной думы Сергея Балабаева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

City-yaroslavl.ru Эдуард Авдалян на заседании муниципалитета 11.11.2016

Балабаев потребовал привлечь Авдаляна к уголовной ответственности — за неисполнение решений суда о необходимости выполнения гарантийного ремонта городских дорог в рамках муниципальных контрактов. В УФССП уголовное дело возбуждать отказались. Но признали: действительно, в отношении «СК Ярдорстрой» возбуждены два исполнительных производства, причем одно тянется еще с 2014 года. Но исполнить решение суда, увы, не представляется возможным, сетуют судебные приставы. Дело в том, что компания «признана банкротом, введена процедура конкурсного производства, назначен конкурсный управляющий». В виду этого у должника нет в распоряжении ни денег, ни техники, ни рабочей силы, констатируют в УФССП.

Что же касается самого Эдуарда Авдаляна, то его приставы решили разыскать и опросить. Однако найти депутата и бизнесмена не смогли.

«Проведенные в ходе проверки сообщения о преступлении розыскные меры по установлению места нахождения Авдаляна Э.Л. с целью его опроса по обстоятельствам заявления о преступлении оказались безрезультатными», — говорится в официальном ответе УФССП России по Ярославской области депутату Сергею Балабаеву.

Также, как следует из письма судебных приставов, установить, где в настоящее время находится депутат муниципалитета Ярославля и бизнесмен Эдуард Авдалян, они намерены с помощью УФСБ. В ведомство направлен соответствующий запрос, но вот ответа на него приставы пока не дождались.

«Подсказываю, как его найти: Ярославль, улица Андропова, д. 6, каждая среда с 10.00 (муниципалитет Ярославля)», — не скрывает иронии Сергей Балабаев, комментируя ответ ФССП на своей странице в Facebook.