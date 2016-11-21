Москва, 21 ноября, 2016, 14:09 — ИА Регнум. Труп заместителя главы управления Федеральной налоговой службы по Москве Владимира Носенкова обнаружен в городе Королёве (Московская область). Рядом с ним найдены огнестрельное оружие и записка, передаёт Life.

Эдуард Мане. Самоубийство. 1880

Носенкова нашли мёртвым в его собственном доме. Он скончался от огнестрельного ранения.

Следствие рассматривает версию самоубийства. Рядом с трупом найдена предсмертная записка, в которой он просит прощения у родных.