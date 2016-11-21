Рыбинск, Ярославская область, 21 ноября, 2016, 14:07 — ИА Регнум. Почти все выпускники школ Рыбинска Ярославской области с золотыми медалями предпочитают учиться в вузах крупных городов. Такие сведения корреспонденту ИА REGNUM предоставили в департаменте образования Рыбинска.

Игорь Громов Рыбинск

«В 2016 году школу с золотой медалью окончили 66 рыбинцев. 21 из них уехали учиться в Москву, 12 поступили в вузы Петербурга и 25 продолжат обучение в Ярославле. Лишь 5 «отличников» остались в родном городе, поступив в РГАТУ (Рыбинский государственный авиационный технический университет), один медалист отправился в Британскую академию дизайна и двое в другие города», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM директор департамента образования Рыбинска Римма Брядовая.

Результат 2016 года не самый печальный, считают в департаменте образования. В недавние годы случалось, что уезжали 100% медалистов. Так было, например в 2013 году.

Среди специальностей медалисты выбирают, прежде всего, физику, химию и математику. Если брать общую статистику по рыбинским выпускникам нынешнего года, то из 770 в Рыбинске их остались 250, из них 119 поступили в РГАТУ. В Ярославль поступило 246 рыбинских абитуриентов. 76 учащихся уехали в Петербург, 74 — в Москву.

Учиться за границу отправились только трое, один ученик — в Финляндию и двое в Чехию. Юные рыбинцы в будущем видят себя в первую очередь инженерами, педагогами, медиками. Примечательно, что в этом году 33 человека поступили в Архангельский медицинский ВУЗ. Изменения коснулись сферы среднего-специального образования.

«Мы показали не только детям, но и родителям наши профессионально-технические заведения и непосредственно заводы. Показываем, как все изменилось, что это не допотопные станки, а современное оборудование. Как результат у нас возник уже конкурс в средне-специальные заведение. Половина выпускников 9-х классов в 2016 ушли в техникумы и колледжи», — рассказала Римма Брядовая.