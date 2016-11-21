Кострома, 21 ноября, 2016, 14:01 — ИА Регнум. В Костроме бывшего главного специалиста по учету захоронений муниципального учреждения «СМЗ по ЖКХ» осудили за торговлю кладбищенской землей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе суда, заседание прошло 17 ноября.

Алексей Саврасов. Сельское кладбище в лунную ночь. 1887

В 2012 и 2014 годах главный специалист по учету захоронений продавала родственникам умерших места под захоронение на кладбище. Она пользовалась тем, что люди не знали, что участок земли предоставляется бесплатно. Людей намеренно вводили в заблуждение, и от обманутых родственников женщина получила 197 тыс. 551 рубль.

Женщину судили за совершение хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное с причинением значительного ущерба гражданам, с использованием своего служебного положения. Судебное заседание прошло 17 ноября. Свою вину подсудимая так и не признала. Она осуждена по двум эпизодам преступления к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.

Также суд удовлетворил три иска, заявленные потерпевшими в ходе рассмотрения уголовного дела, на сумму общую сумму 114 тысячи 365 рублей. Приговор в законную силу пока не вступил, участники процесса вправе в течение 10 суток обжаловать приговор в апелляционном порядке.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Костроме на горе людей успешно наживаются многие. Например, существовала практика продавать участки на кладбищах «впрок», однако осуществлявший такие сделки чиновник не имел на это права и покупателям не проставлял никаких гарантий. Хотя земля на кладбище по закону предоставляется бесплатно, нашли желающие отдать деньги за возможность выбрать могилу заранее — в итоге они лишились денег, а в отношении бывшего директора кладбища заведено уголовное дело. После этого на общественных кладбищах нашли пустые могилы с незаконно установленными памятниками, оградами и навесами, хотя на этих участках фактически не было захоронений.