Ставрополь, 21 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум.



dima_goroziya Электрическая лампочка

В Ставропольском крае без света остались жители еще шести населенных пунктов Кочубеевского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном управлении МЧС.

Это второе сообщение об аварийном отключении света за сегодняшний день. 21 ноября 2016 года в 08:30 в хуторах Усть-Невинский, Маковский, Дегтяревский, Сотниковский, поселке Рабочий, селе Дворцовское Кочубеевского района.

В МЧС уточнили, что десять бригад Западных электросетей АО «Ставропольэнерго» из 39 человек и 13 единиц техники.

Ранее МЧС сообщал об аварийном отключении света в городе Михайловске и селе Сенгелеевское. На месте работают четыре ремонтно-восстановительные бригады.

Напомним, сегодня ураганный ветер сорвал крыши в двух школах: со школьного спортзала в школе №8 села Сенгилеевское и со школы поселка Солнечнодольска. Ремонтом крыши уже занимаются работники.

По прогнозным данным регионального управления МЧС, порывистый юго-восточный ветер, порывами до 26 м/с сохранится до 22 ноября.