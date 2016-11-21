Ярославль, 21 ноября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Мэрия Ярославля расторгает муниципальный контракт на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений города с генеральным подрядчиком ГП «Ярдормост». Расторжение контракта происходит по соглашению сторон, уточнили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии Ярославля.

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Действие муниципального контракта со сроком до конца 2017 года будет прекращено 31 декабря 2016-го. Пока ГП «Ярдормост» продолжает оставаться генподрядчиком по уборке городских улиц, но при этом мэрия уже запустила процедуру аукциона по выбору нового подрядчика.

В новый контракт на содержание улично-дорожной сети города будут внесены существенные изменения, подчеркивают в мэрии Ярославля. В частности, они коснутся перечня обслуживаемых объектов — по каждому району города он увеличится более чем на 50 позиций. По обращениям ярославцев, в список уборки войдут новые улицы, тротуары, межквартальные проезды, площадки для остановки общественного транспорта. Но самое важное — в новом контракте будут пересмотрены процедуры взаимоотношений заказчика и генподрядчика, условия работы и стоимость услуг.

«Планируется повысить стоимость оплаты по видам работ на 10%, увеличить объемы на вывоз снега, исключить использование песко-соляной смеси для обработки городских территорий. Кроме того, прорабатывается вопрос о возможности досудебного способа разбирательств с подрядной организацией, в случае невыполнения условий муниципального контракта», — рассказал и.о. МКУ «Агентство по муниципальному контракту ЖКХ» города Денис Зайцев.

Представители компаний-подрядчиков, оценивая новые условия работы, высказывают удивление позицией мэрии. Дорожники рассчитывали на более высокие расценки. Но мэрия оказалась не столь щедра, зато добавила достаточно серьезный объем работ.

«Людям обещали более высокие расценки, но на первый взгляд все оставлено на прежнем уровне, просто добавлены объемы работы — все бесхозные объекты, которые «висели» на районных администрациях. Это тротуары, остановки, межквартальные и дворовые проезды, сюда же и частный сектор вошел. За счет этого увеличилась и стоимость контракта — было 382 млн рублей на год, а стало 480 млн. Объем вывоза снега увеличен всего на 50 тонн в сутки — незначительное изменение. Что касается расценок на работы — то здесь увеличение минимальное, оно растворяется в объемах. Подрядчики удивлены таким подходом», — прокомментировали корреспонденту ИА REGNUM представители ряда подрядных организаций города.

Между тем, ИА REGNUM уже анализировало проблемы организации качественной уборки улично-дорожной сети Ярославля. В числе основных назывались недостаточное финансирование этой деятельности, крайне низкие расценки на выполняемые работы, неудовлетворительные объемы вывоза снега, бессистемность работы с подрядчиками и возникающая отсюда потребность в профессиональных кадрах. Ну и, наконец, кадровая «чехарда» в руководстве города, вынуждающая подрядчиков подстраиваться под требования и «хотелки» каждого новоприбывшего руководителя, что нередко влечет существенные финансовые расходы.

Но, судя по всему, эти все эти факторы так и останутся неизменными. А значит, кардинально ситуация с уборкой и содержанием городских улиц вряд ли изменится.