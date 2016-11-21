Калининград, 21 ноября, 2016, 14:16 — ИА Регнум. Прокуратура Балтийского флота передала в суд уголовное дело в отношении бывшего директора калининградского филиала «Славянка» Ефима Хинкуса, который обвиняются в присвоении свыше 30 млн рублей.

Картина русского художника Григория Мясоедова «Страдная пора. Косцы»

Как уточнили корреспонденту ИА REGNUM в правоохранительных органах Калининградской области, деньги были обналичены и похищены в 2014 году, когда «Славянка» выполняла контракт, подписанный с Минобороны России, по покосу травы на территории военных городков Балтийского флота, расположенных в российском эксклаве.

На весенне-летний период на эти цели выделялось 50 млн рублей. В итоге, по версии следствия, 30 млн рублей из этой суммы были похищены путём оформления фиктивных договоров и актов приёма-сдачи якобы выполненных гражданами работ.

Уголовное дело возбуждено сразу по двумя статьям УК РФ — ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и п. «б» ч. 2 ст. 165 («Причинение особо крупного имущественного ущерба путём обмана или злоупотребления доверием). Хинкус с 2015 года заключён под стражу.

ИА REGNUM уточняет, что подведомственное предприятию «Оборонсервис» ОАО «Славянка» получило известность несколько лет назад из-за расследований о хищениях средств Минобороны России на общую сумму в 3 млрд рублей. В августе 2016 года экс-глава «Славянки» Александр Елькин был приговорён к 11 годам лишения свободы.

Также отметим, что уголовное дело, связанное со «Славянкой», в Калининградской области не первое. За два последних года к уголовной ответственности привлечены руководитель ремонтно-строительной группы калининградского филиала ОАО «Славянка» Андрей Грибанов и командир воинской части № 41 603 полковник Владимир Кривощапов.