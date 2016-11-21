Москва, 21 ноября, 2016, 13:53 — ИА Регнум. Правительство РФ понимает, что дальше урезать социальные расходы просто некуда, введение прогрессивной шкалы НДФЛ — неизбежность в сегодняшних социально-экономических условиях. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР), комментируя слова вице-премьера Ольги Голодец о том, что в правительстве обсуждают прогрессивную шкалу НДФЛ.

Плакат. Богач и бедняк (фрагмент). 1902 год

«Раз разговоры уже начались — значит, со временем все равно мы к этому придем. Это европейская практика, это практика развитых стран, это неизбежность в сегодняшних социально экономических условиях, в условиях дефицита бюджета. Поэтому правительство понимает, что дальше урезать социальные расходы просто некуда, нет возможности оказывать большее финансовое давление на граждан с маленьким доходами, а откуда-то деньги брать надо», — сказал Нилов.

Эту тему начали «аккуратно обсуждать», чтобы через некоторое время ее можно было безболезненно законодательно закрепить, отметил депутат. «Принципиальная позиция ЛДПР — обязательно ввести прогрессивный налог на доходы физлиц и одновременно с этим освободить от подоходного налогам тех, у кого доход до определенной суммы — например, до 15 тыс. рублей», — рассказал парламентарий.

Касаясь темы сроков введения плоской шкалы НДФЛ, Нилов подчеркнул, что необходимо «посмотреть, что будет происходить в 2017 году летом, когда начнется активная фаза подготовки бюджета 2018−2019 годов». «Когда уже пойдет конкретика — какие доходы, какие расходы, там будет ясно. Я полагаю, что такую шкалу будут вводить постепенно, как повышают пенсионный возраст — сначала для госслужащих. То же самое сделают и здесь — будут вводить налог сначала для сверхбогатых, потом для тех, кто около сверхбогатых, потом просто для богатых, и дойдет потом до тех предложений, о которых говорит ЛДПР», — прогнозирует Нилов.

Он напомнил, что депутаты фракции ЛДПР вносили в Госдуму соответствующий законопроект.

Введение прогрессивной шкалы НДФЛ для физлиц станет одним из шагов для преодоления бедности, заявила замглавы правительства РФ Ольга Голодец. По ее словам, такая мера обсуждается в правительстве. Ранее глава Минфина Антон Силуанов заявил, что к вопросу о введении прогрессивной шкалы НДФЛ можно вернуться после 2018 года — до этого, по мнению министра финансов, такая система будет только способствовать уходу реальных зарплат в тень.