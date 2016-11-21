Москва, 21 ноября, 2016, 13:52 — ИА Регнум. У России и Украины сложились уникальные экономические отношения. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

Zn.ua Вход Украины в Евросоюз

«Ввиду того, что экономика Украины и России зарождалась как единая экономика, сложились абсолютно уникальные, особые экономические отношения. Рынки России были полностью открыты для украинских товаров, а при этом наши границы с Украиной таможенные полностью раскрыты. Таким образом, Евросоюз как бы заходил со всеми своими товарами на нашу территорию без всяких переговоров», — сказал Путин.

По его словам, тогда Москва ответила, что, «конечно, если Украина решила так поступить, это ее выбор, и мы уважаем этот выбор, но мы не должны этот выбор оплачивать».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл антиконституционный государственный переворот, последовавший после заявления Киева о переносе сроков подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть страну, а к власти пришли оппозиционеры, впоследствии развязавшие гражданскую войну на востоке Украины.