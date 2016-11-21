Москва, 21 ноября, 2016, 13:46 — ИА Регнум. Сразу же после объявления независимости на Украине началась дикая приватизация и растаскивание имущества. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Сразу же после получения независимости началась еще более дикая приватизация и растаскивание имущества, государственной собственности, понижение жизненного уровня населения — сразу же после получения независимости. И причем, какие бы власти не меняли друг друга, для жизни рядового гражданина ничего не менялось», — сказал Путин.

По его словам, на Украине «происходил просто систематический грабеж населения»: «Грабеж граждан, грабеж украинского народа. И, конечно, люди уже устали от этого произвола, от этой совершенно сумасшедшей коррупции».

Напомним, в феврале 2014 года на Украине произошёл антиконституционный государственный переворот. Президент страны Виктор Янукович был вынужден покинуть страну, а к власти пришли оппозиционеры, впоследствии развязавшие гражданскую войну на востоке Украины.