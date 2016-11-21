Москва, 21 ноября, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Банк России установил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 22 ноября, говорится в сообщении регулятора.

Brett_Hondow Доллары

Так, курс доллара США к рублю по сравнению с предыдущим показателем снизился на 74,43 копейки и составил 64,3580 руб.

Курс евро к рублю упал на 62,78 копейки — до 68,3611 руб.

Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам, уменьшилась на 69,19 — до 66,1594 руб.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 21 ноября рубль вырос к доллару США и евро на открытии торгов. Биржевой курс евро составил 68,26 рубля. Доллар США опустился да 64,33 рубля.