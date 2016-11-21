Москва, 21 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Субъекты РФ, представили программы, предусматривающие достижение целевых показателей комплексного развития транспортной инфраструктуры в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Представление состоялось на селекторном совещании с администрациями регионов по вопросам подготовки программ комплексного развития транспортной инфраструктуры городских агломераций, сообщили в Росавтодоре.

Константин Сомов. Дорога на даче. 1896

Участники обсудили проведённую совместную работу Росавтодора с региональными дорожниками в рамках формирования долгосрочных стратегий и целевых показателей ремонта дорожной сети и повышения безопасности дорожного движения. Отмечена проведенная детализация этапов и конкретных точек отчетности о ходе их реализации.

В ряде субъектов были выявлены недочеты в целевых показателях проектов, которые предписано доработать до конца ноября 2016 .

По словам первого заместителя министра транспорта Евгения Дитриха, результатом проводимой работы станет составление пообъектного перечня федеральных, региональных и муниципальных дорог, с указанием их эксплуатационного состояния и очагов аварийности. На его основе будет формироваться программа ремонтных работ, учитывающая 50% софинансирование из федеральных и региональных средств.

Читайте также: На средства «Платона» в регионах возведут мосты, переходы и путепроводыКак сообщало ИА REGNUM, в регионах России ведется масштабный ремонт дорого. В частности, за год работы системы «Платон» (с 15 ноября 2015 года) на ремонт дорог, а также на строительство и ремонт мостов и путепроводов в регионах России направлено 22,9 млрд рублей. До конца 2017 года за счет сборов системы «Платон» в 13 регионах России отремонтируют 24 аварийных мостовых перехода и путепровода.

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