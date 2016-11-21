Анкара, 21 ноября, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Турецкая Республика является стеной, которая преграждает терроризму дорогу в государства Европы. Ей нужна поддержка со стороны НАТО, чтобы противостоять терроризму, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает 21 ноября агентство Anadolu.

diema Стоп террор!

Выступая на 62-й сессии парламентской ассамблеи НАТО в Стамбуле, турецкий лидер отметил, что в случае, если противостояние Анкары терроризму окажется безуспешным, поток боевиков обречет мир на «огонь и кровь». Эрдоган призвал не ослаблять, а укреплять заслон терроризму, что станет вкладом в безопасность той страны, которая окажет Турции поддержку.

«Страны, демонстрирующие двойственный подход к деятельности террористических организаций, рано или поздно столкнутся с его последствиями на своей территории», — подчеркнул турецкий лидер.

Он добавил, что рассчитывает на поддержку государств НАТО в борьбе против организации оппозиционного деятеля Фетхуллаха Гюлена, террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и Рабочей партии Курдистана.