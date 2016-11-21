Санкт-Петербург, 21 ноября, 2016, 13:31 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ решил, что нетрезвых граждан нельзя задерживать более, чем на двое суток. Соответствующее постановление опубликовано 21 ноября на сайте суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru Зал заседаний КС РФ

Суд признал не соответствующим Конституции положение части 4 статьи 27.5 КОАП РФ, согласно которому срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчисляется со времени его вытрезвления.

Суд подчеркнул, что до судебного решения допускается ограничение свободы не более чем на 48 часов.

Поводом к рассмотрению стала жалоба москвича Сизикова, которого осудили по статье о мелком хулиганстве в 2013 году. Сизиков был нетрезв, так что с полицией в момент задержания не сотрудничал. В общей сложности, благодаря упомянутой статье КоАП, он провёл под стражей до суда почти 60 часов.

КС заметил, что составлять административный протокол, опрашивать задержанного невозможно до того, как он протрезвеет. Именно поэтому и появилась указанная статья.

«На практике <…> это приводит к тому, что общая продолжительность внесудебного принудительного ограничения личной свободы граждан, находящихся в состоянии опьянения, может превышать 48 часов (в отношении заявителя по настоящему делу срок со времени его доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП Российской Федерации и до принятия решения суда о назначении ему административного ареста составил 59 часов, причем данный факт не только не отрицался должностными лицами органов внутренних дел, но и, по существу, получил признание со стороны судов общей юрисдикции, засчитавших все указанное время в срок отбывания назначенного административного ареста)», — говорится в постановлении Конституционного суда.