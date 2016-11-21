Якутск, 21 ноября, 2016, 13:26 — ИА Регнум. Какие подарки хочет на юбилей газета «Якутия», почему пересчитают бюллетени в Булунском районе, зачем шампанское в якутском новогоднем огоньке заменили на сок, какие структурные изменения грядут в администрации главы и правительстве республики и почему на «полюсе холода» Якутии в этом году теплее, чем всегда — в обзоре ИА REGNUM.

rkit Гирлянды

Дорогая редакция

В редакцию интернет-издания Aartyk.Ru поступили документы, подписанные генеральным директором газеты «Якутия» Кириллом Алексеевым, о прошении предоставления из бюджета республики 65 млн рублей на празднование 100-летия СМИ в 2017 году. Региональное СМИ публикует смету предпраздничных затрат, по которой большую часть средств — почти 33 млн рублей — предлагается потратить на оборудование для полноценного интернет-вещания медиацентра, который способен транслировать информацию на весь мир. Ещё 12,6 млн рублей — стоимость системы управления цифровыми активами, а 9,2 млн рублей собираются потратить на «цифровизацию производственных процессов газеты «Якутия».

Деньги газета также просит на обновления фотооборудования (1,6 млн рублей), новую систему хранения данных (781 тысяч рублей), мини-издательское полиграфическое оборудование для малотиражной печати в редакции (2,6 млн), издание книги к 100-летию газеты (1,2 млн), подготовку имиджевого материала (1,5 млн). Почти 1,4 млн рублей нужны газете на презентацию на фестивале «Вся Россия-2017», проведение рекламно-информационных мероприятий накануне юбилея и производство праздничной сувенирной продукции.

Глава — не глава?

Итоги сентябрьских выборов главы муниципалитета Якутии оказались в шаге от пересмотра. Как пишет «Якутск Вечерний», Булунский районный суд постановил пересчитать голоса на выборах главы района. 18 сентября победителем здесь был признан кандидат от «Единой России» Игорь Кудряшов, но «эсер» Аркадий Алексеев в судебном порядке потребовал ещё раз посчитать бюллетени.

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Напомним, сомнения у проигравшего кандидата вызвал слишком медленный подсчёт голосов на самом маленьком в районе избирательном участке №68. В итоге формально голоса Кудряшова и Алексеева сравнялись, но, поскольку кандидат-единоросс на выборы был зарегистрирован первым, то по закону он и был признан победителем.

Булунский районный суд согласился с доводами Алексеева о том, что в результате 11-часового пересчёта 127 бюллетеней участковая избирательная комиссия №68 допустила ряд серьезных нарушений. Протокол голосования здесь признан недействительным, назначен новый пересчет голосов.

Сок вместо шампанского

В студийном павильоне НВК «Саха» прошли съемки якутского Новогоднего огонька. Как сообщает телеканал, в этом году видеопразднование будет со скрытым подтекстом: без бокалов с шампанским.

«И до этого вместо шампанского в бокалы наливали лимонад. Однако его нельзя было отличить от шампанского. А в этом году на праздничных столах Новогоднего огонька будут стоять стаканы для сока. Тем самым мы призываем наших телезрителей, поднимать себе настроение в эти веселые праздники не горячительными напитками, а именно общением с близкими», — рассказал заместитель директора телевидения, руководитель редакции ежедневных прямых эфиров Михаил Сергеев.

Кабинетные перестановки

В структуре правительства Якутии ожидаются важные структурные изменения, сообщает ЯСИА. По данным издания, корректировки коснутся администрации главы и правительства республики, а также кабинета министров региона. Преобразования будут связаны с переходом на проектное управление, привлечением инвестиций, ликвидацией дублирующих функций. Предполагается, что изменения затронут нескольких ключевых ведомств.

По информации СМИ, будут упразднены 2 министерства — по федеративным отношениям и внешним связям, а также по делам предпринимательства и развития туризма. Вместо них будет создано новое министерство инвестиционного развития.

Кроме того, планируется объединить министерства образования и профессионального образования, подготовки и расстановки кадров. К Минпрому, скорее всего, присоединят Государственный комитет республики по геологии и недропользованию.

Ожидается, что статус некоторых структурных подразделений в составе министерств будет повышаться. В частности, речь идет о департаменте занятости населения, на сегодняшний день входящем в состав министерства труда и социального развития РС (Я). Подчеркивается, что реформы будут продолжаться и далее.

В администрации главы и правительства тоже ждут нововведений. Так, уже точно известно о создании департамента проектного управления. Рассматривается вопрос о том, что ряд отраслевых департаментов внутри администрации подвергнется упразднению, а вице-премьерам, не имеющим министерских портфелей, будут возвращены секретариаты. Указы о структурных изменениях в правительстве и администрации, по словам источников, появятся до 1 декабря.

«Полюс холода» без холодов

«Полюс холода» в Якутии в этом году не оправдывает своего названия. Как пишет ИА YakutiaMedia, морозы на Севере Якутии стоят не такие суровые. В Верхоянске, который наравне с Оймяконом считается Полюсом холода, 18 ноября случился температурный рекорд. Мороз там был в пределах — 18,2 градуса. Средняя суточная температура была выше нормы почти на пять градусов.

17 ноября в Верхоянске температура превышала норму почти на 16 градусов, при этом был зафиксирован мороз до — 22. На северо-западе Якутии тоже совсем не холодно для этих дней ноября: температура воздуха 18 ноября была выше положенной нормы на 24 градуса. В районе поселка Оленек тоже температурный рекорд, всего — 5,1 градуса. Превышены столетние абсолютные максимумы также в Тикси.

Причиной таких погодных изменений синоптики называют то, что Северо-восток Якутии прикрывают облаками небольшие морские циклоны.