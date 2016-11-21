Севастополь, 21 ноября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Севастополе нацелены на увеличение ввода нового жилья за счет ускорения работ на незавершенных стройках. Застройщиков обяжут устранить нарушения. До конца года планируют сдать 280 тыс. кв. метров жилья. Об этом говорилось 21 ноября в ходе аппаратного совещания в правительстве, передает корреспондент ИА REGNUM.

moritz320 Ключи от нового жилья

В настоящий момент в городе насчитывается 88 объектов незавершенного строительства, из которых 70 — это жилые дома общей площадью 652 тыс. кв. м. «В 2016 году введению в эксплуатацию подлежат 44 многоквартирных дома площадью 280 тыс. кв. метров», — сказал директор департамента архитектуры и градостроительства Александр Моложавенко.

Он отметил, что незавершенные объекты получали разрешение на капитальное строительство при украинской юрисдикции. Значительная часть севастопольских недостроев имеют различные нарушения: это несоответствие проектов фактически построенным сооружениям, градостроительным условиям или архитектурно-планировочным заданиям. Также застройщики получали разрешения под объекты на земельных участках, предназначенных для «иного вида использования», либо на участках, не переоформленных до настоящего времени.

Департамент выявил первые шесть недостроев, которые можно ввести в эксплуатацию, после устранения застройщиками нарушений.

Власти города также готовы добиться сноса нескольких объектов через судебные процессы. Этим займется специальная комиссия, которая одновременно проведет инвентаризацию и постановку в реестр незавершенного строительства.

Вице-губернатор Илья Пономарев подчеркнул, что до конца года разобраться с массивом из 88 объектов будет невозможно, поэтому в первую очередь комиссия рассмотрит приоритетные объекты жилого фонда.

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников дал поручение активизировать работу департамента для урегулирования вопросов для того, «чтобы ввести в строй хотя бы 100 тыс. кв. метров жилья».

Как сообщало ИА REGNUM, власти Севастополя заявляли об увеличении объемов завершенного строительства — более чем на 60% за период с начала года.