Москва, 21 ноября, 2016, 13:20 — ИА Регнум. Назначение экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на пост губернатора Одесской области является оскорблением для всех одесситов. Об этом в интервью в фильме американского режиссёра Оливера Стоуна «Украина в огне» заявил президент РФ Владимир Путин.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Михаил Саакашвили

«Это просто плевок, оскорбление одесситам, да и всему украинскому народу. Ему не дали даже рабочую визу в США. Университеты, в которые его пытались трудоустроить, не захотели его брать на постоянную работу. А, значит, исполнять обязанности губернатора Одессы он может», — сказал Путин.

По его словам, на место губернатора Одесской области вместо Саакашвили мог бы претендовать порядочный профессионал: «А что, нет порядочных профессиональных и способных выполнять такую работу украинцев?».

Напомним, 7 ноября Михаил Саакашвили объявил о намерении уйти в отставку с поста губернатора Одесской области по причине нежелания украинского руководства бороться с коррупцией в стране. Он также обвинил президента Украины Петра Порошенко в покровительстве преступным кланам в Одессе. После подписания президентом Украины документов об отставке Саакашвили заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную Раду и участвовать в них.